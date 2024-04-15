Купить и жить: спрос на квартиры с готовым ремонтом вырос в Тюмени

Эксперты отметили, что из-за высоких цен на недвижимость люди не готовы брать квартиру и заниматься в ней ремонтом за отдельные деньги. К тому же, из-за удорожания стройматериалов подорожал и сам ремонт, а отделка от застройщика обходится дешевле.