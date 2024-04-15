Купить и жить: спрос на квартиры с готовым ремонтом вырос в Тюмени

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В Тюмени растет спрос на квартиры с чистовой и предчистовой отделкой. В 2023 году 55% от общего количества сделок пришлись именно на такие квартиры, рассказала управляющий партнер компании UNIKEY Айгуль Юсупова РБК Тюмень.
«Пик лотов на квартиры без отделки пришелся на конец 2018 года, тогда на них приходилось около 45% объема предложений. В последующие годы эта доля снижалась, застройщики выводили на рынок больше квартир с отделкой, у крупных девелоперов на некоторых проектах квартиры без отделки и вовсе не продавались», — поделилась Юсупова.
Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова подчеркнула, что в 2023 году спрос на квартиры без отделки снизился именно в эконом-сегменте, но на рынке жилья премиум-класса наблюдалась обратная ситуация.
«Более 60% квартир в этом сегменте в 2023 году были проданы без ремонта. Покупатели жилья этой категории оказались менее чувствительны к росту цен стройматериалов и готовы были приобретать их за границей самостоятельно», — пояснила Борисова.
Эксперты отметили, что из-за высоких цен на недвижимость люди не готовы брать квартиру и заниматься в ней ремонтом за отдельные деньги. К тому же, из-за удорожания стройматериалов подорожал и сам ремонт, а отделка от застройщика обходится дешевле.
Ранее «Наш город» писал, что из-за роста цен на строительство тюменцы стали чаще покупать модульные дома. К этому сегменту жители по-прежнему относятся настороженно, но такая недвижимость обходится покупателям дешевле квартир-студий.