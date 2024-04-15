«Подумайте трижды»: стоит ли брать кредит на первоначальный взнос в Тюмени?

Также Примакин советует присмотреться к вариантам покупки вторичного жилья под аренду, что также считается выгодной инвестицией. Такую квартиру с первого же дня можно сдавать в аренду, а на полученные деньги закрывать платеж по кредиту. Специалист отмечает, что универсального способа сохранения денег и успешной покупки квартиры нет, это всегда индивидуальный вопрос. А потому тратить все силы и ресурсы на то, что бы взять ипотеку сейчас и любой ценой — точно не стоит.