«Подумайте трижды»: стоит ли брать кредит на первоначальный взнос в Тюмени?

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Сейчас процент тюменцев, выбирающих потребительский кредит для внесения его в качестве первоначального взноса по ипотеке вырос. Во многом это спровоцировано ростом ПВ до 30%. Эту сумма не у каждого есть на руках, особенно, если покупатель ранее ориентировался на покупке недвижимости с ПВ в 20%.
«Многие ориентировались на былой процент по „Господдержке“ в 20% и накопили нужную сумму, но с 2024 года ПВ подняли и теперь он составляет 30%. Так как желание воспользоваться программой, которая с июля уже будет недоступна, осталось, некоторые и решаются на кредиты», — объясняет Примакин.
Однако есть и тюменцы, которые берут в кредит практически полную сумму первоначального взноса, такое решение брокер считает опрометчивым, к тому же не каждый банк готов выдать такую сумму в рамках потребительского кредита.
«Кредит даже на полмиллиона выдадут не каждому. У банков достаточно строгие требования и даже такую сумму получить непросто, не говоря уже о полутора миллионах, которые чаще всего и нужны. Здесь необходимо иметь достаточно высокий доход и „чистую“ кредитную историю», — говорит эксперт.
Однако есть тюменцы, которым подобные суммы на кредит были одобрены, но и на этом этапе радоваться тому, что все необходимое у вас есть — не стоит. В этом вопросе имеется несколько подводных камней.
Примакин отмечает, что источник суммы, взятой для первоначального взноса играет огромную роль в одобрении ипотеки, так как для банком наличие личных накоплений на первоначальный взнос является гарантом платежеспособности.
«Если заемщик берет на первый взнос потребительский кредит, это еще значительнее увеличивает, как риски банка, так и его долговую нагрузку. Некоторые банки категорически против выдачи таких ипотек и даже при раннем сообщении об одобрении, могут вовсе отказать», — отмечает брокер.
Специалист является противником такой схемы, так как это также повышает долговую нагрузку и самого заемщика. Стоит учитывать, что процент на потребительский кредит не такой приятный, как ипотечный по «Господдержке», а потому на деле многие заемщики оказываются не готовы к выплатам таких крупных сумм.
«Даже если каким-то образом удалось одобриться на ипотеку, то совокупный платеж может напрочь перекрывать выгоду низкого процента по программе поддержки. Иногда приходится объяснять людям, что они не готовы сейчас к покупке недвижимости с учетом их дохода. Да и банк прекрасно это понимает, а потому ипотеку с кредитом часто не одобряет», — объясняет специалист.
Особенно Примакин предостерегает тюменцев от микрозаймов, которые многих в трудной ситуации кажутся привлекательными, но на деле являются прямым билетом в долговую яму.
Если у вас нет необходимой для первоначального взноса суммы, эксперт советует не торопиться с покупкой квартиры, а еще подкопить. К тому же чем выше процент первоначального взноса, тем меньше будет платеж по ипотеке.
«Вы можете вложить деньги в любой вид инвестиций, комфортный для вас. Самый безопасный способ — положить деньги на счет под процент, пусть он и не самый эффективный. Многие сейчас не понимают, что оформление кредита и ипотеки дело быстрое, а последствия растянутся не десятки лет. Если вы не уверены в том, что справитесь с выплатами, то не стоит гнаться за „Господдержкой“, даже если эта программа закончится, вы сможете с хорошим первоначальным взносом взять ипотеку в обычным условиям», — уверяет брокер.
Также Примакин советует присмотреться к вариантам покупки вторичного жилья под аренду, что также считается выгодной инвестицией. Такую квартиру с первого же дня можно сдавать в аренду, а на полученные деньги закрывать платеж по кредиту. Специалист отмечает, что универсального способа сохранения денег и успешной покупки квартиры нет, это всегда индивидуальный вопрос. А потому тратить все силы и ресурсы на то, что бы взять ипотеку сейчас и любой ценой — точно не стоит.