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Posted 5 апреля, 07:03

Published 5 апреля, 07:03

Modified Сегодня, 01:21

Updated Сегодня, 01:21

Тюменка рассказала о выгодной покупке жилья

«Это лучше ипотеки»: тюменка рассказала о выгодной покупке жилья в кредит

5 апреля 2024, 07:03
Фото: 1MI
Тюменка рассказала о выгодной покупке жилья

Тюменка рассказала о выгодной покупке жилья в кредит

Когда знакомые тюменки Любови Карповой слышат о том, что она на покупку квартиры взяла потребительский кредит, у них волосы встают дыбом. Однако сама женщина уверена в том, что сделала правильный выбор и она ни о чем не жалеет. «Нашему городу» она ответила на самые часто задаваемые вопросы.

Почему вторичка, а не новостройка?

Так как наиболее активный спрос сейчас идет на новостройки в связи с действием льготных ипотечных программ, вариант с покупкой жилья на вторичном рынке очень удивляет знакомых Карповой. На такие вопросы она отвечает достаточно коротко и резко.

«Мне была нужна красивая квартира в качественном доме без переплат за обслуживание. Ни одна новостройка под эти критерии не подходит», — говорит Любовь Карпова.

Однако без споров о том, что же все-таки лучше не обходится. Однако их женщина считает бессмысленными, ведь все индивидуально. К тому же она считает, что многие покупатели новостроек ведутся на красивую картинку, не обращая внимание на качество и обслуживание.

«Вот там продают эту однушку за 7,5 миллиона в доме с подсветкой с закрытым двором и другими финтифлюшками. Но вы, во-первых, за такие деньги берете только 40 квадратов, что даже для молодой семьи маловато. Во-вторых, вы что, думаете, что вся эта подсветка и обслуживание территории не будут капать вам в платежку? Будут! Так еще и новые дома стоят сами знаете из чего», — смело говорит тюменка.
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Для себя она выбрала квартиру в кирпичном доме 2010-х годов постройки. Примерно за 5 млн она купила квартиру площадью 46 квадратных метров на 14 этаже, который в доме не является последним.

К тому же дом располагается прямо напротив современного ЖК, а потому всей их инфраструктурой можно свободно пользоваться, но оплачивать ничего не придется.

«Я поясню, что я к ним в закрытый двор лезть не собираюсь. Я к тому что всякие кафешки, которые в модных комплексах открываются, будут и мне доступны. И парк там рядом открытый, тоже туда могу ходить!», — поясняет женщина.
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Почему кредит, а не ипотека?

Так как потребительский кредит сейчас в представлении многих, это что-то «высокопроцентное» и страшное, а ипотека — это хорошо и круто, Карповой этот стереотип приходится ломать и объяснять, что это просто два разных способа получения денег от банка и у каждого есть свои плюсы и минусы.

«Так как я хотела вторичку, то с льготными программами я пролетаю сразу. Но идею с ипотекой я отмела сразу, даже тогда, когда проскакивали мыслишки о новостройке. дело в том, что я — человек творческий и очень не люблю ограничения, а ипотека — это олицетворение ограничений», — говорит женщина.

Карпова говорит о том, что при оформлении ипотеки, квартира оказывается в залоге. Факт того, что банк в любом случае получит свои деньги обратно, стимулирует установку более низкого процента. При оформлении ипотеки любую махинацию с квартирой нужно согласовывать с банком, а практика показывает, что перепланировку банки не поддерживают, а значит придется оставлять квартиру в ее первоначальном виде.

«Мне не хватало на покупку 3 миллионов рублей. Я могла взять 5 миллионов в ипотеку с первоначальным взносом в мои два миллиона, но мне насчитали где-то 18% переплаты. А если я беру потребительский кредит на эти 3 миллиона с одобренной для меня ставкой в 11,5%, то переплата значительно меньше. К тому же закрыть этот кредит, оформленный на 5 лет, я планирую раньше срока», — объясняет Любовь Карпова.
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К тому же в ипотеке сильно смущал моральный вопрос и постоянное осознание того, что квартира в полной мере женщине не принадлежит. К тому же пусть платеж по одобренной ипотеке на 15 лет составлял бы около 44 тысяч рублей, в подсчеты не включена страховка, которая для потребительского кредита на 5 лет составила около 800 тысяч рублей.

«А у ипотеки срок дольше, значит и страховка более длительная и дорогая нужна. Мне пришлось брать кредит в итоге на 3,8 миллиона из-за страховки. Но и это получается выгоднее ипотеки», — говорит тюменка.

Сейчас она ежемесячно выплачивает около 85 тысяч по кредиту, в который заложена и страховка. Этf сумма для нее не особо проблематична, так как с оплатой помогает близкий родственник. Карпова планирует закрыть кредит за 3 года и уже в 2027 году она снимет свои обязательства перед банком.

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Советы тюменцам, планирующим покупку жилья

Мы также попросили счастливую обладательницу квартиры, дать советы тюменцам, планирующим покупку жилья. В первую очередь, Любовь Карпова посоветовала выписать на бумагу критерии, которые при покупке жилья станут определяющими.

«Выпишите, что для вас крайне важно. Потом впишите все варианты рынка с ценами. Когда будете примерно понимать, какая сумма вам нужна, походите по банкам, подайте на ипотеку или кредит и посмотрите, что и под какой процент вам одобрят. От этого уже и отталкивайтесь», — рекомендует женщина.

Она также советует не обращаться к риелторам сразу, так как они могут вас направить к варианту, который будет выгоден им, а не вам.

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