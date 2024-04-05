«Это лучше ипотеки»: тюменка рассказала о выгодной покупке жилья в кредит

К тому же в ипотеке сильно смущал моральный вопрос и постоянное осознание того, что квартира в полной мере женщине не принадлежит. К тому же пусть платеж по одобренной ипотеке на 15 лет составлял бы около 44 тысяч рублей, в подсчеты не включена страховка, которая для потребительского кредита на 5 лет составила около 800 тысяч рублей.