nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:51

Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

Из-за паводка закроют трассы в Курганскую область из других регионов

Из-за паводка тюменцам запретят ездить в Курганскую область

16 апреля 2024, 03:51
Фото: 1MI

Из-за паводка закроют трассы в Курганскую область из других регионов

Движение на федеральных трассах будет полностью перекрыто. Запрет коснется четырех дорог.

Из-за паводка в Курганской области закроют федеральные трассы для транспорта из других регионов. На границах областей размещены мобильные посты полиции и других служб. Об этом сообщили в ОГИБДД по Кургану.

Запрет коснется трасс Р-254 «Иртыш», Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган», «Иртыш» — подъезд к Тюмени, «Иртыш» — подъезд к Ишиму. Он не распространяется на транспорт жителей Курганской области, спецтехнику, используемую при проведении аварийно-спасательных работ и транспорт, доставляющий продовольственные товары.

Затопление неизбежно: когда ждать пиков паводков в Тюменской области?
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе под воду могут уйти шесть населенных пунктов. Местные власти показали зоны возможного затопления на карте.

Читайте также:
«Критический подъем воды»: жителей Ишима призвали срочно эвакуироватьсяТюменцы вместо покупки квартиры все чаще приобретают место на парковкеЖители Викулово эмоционально встретили Моора из-за грядущего паводка
#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Трасса#Ограничения#Федеральная трасса#Паводок#Ограничение движения#Паводок в Ишиме#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Уровень воды в реке Ишим превысил критическое значение. Началось наводнение
Сегодня, 04:26
Шесть населенных пунктов в Ишимском районе могут уйти под воду. КАРТА
Сегодня, 03:32
Затопление неизбежно: когда ждать пиков паводков в Тюменской области?
Вчера, 07:17
«Подумайте трижды»: стоит ли брать кредит на первоначальный взнос в Тюмени?
Вчера, 10:04
Гопники, криминал и ужасы: тюменцы рассказали, каково жить в районе Войновки
Вчера, 08:32
В Тюменских аптеках остро не хватает важного препарата
Вчера, 11:03
"