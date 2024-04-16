Из-за паводка тюменцам запретят ездить в Курганскую область

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Published Сегодня, 03:51
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Из-за паводка в Курганской области закроют федеральные трассы для транспорта из других регионов. На границах областей размещены мобильные посты полиции и других служб. Об этом сообщили в ОГИБДД по Кургану.
Запрет коснется трасс Р-254 «Иртыш», Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган», «Иртыш» — подъезд к Тюмени, «Иртыш» — подъезд к Ишиму. Он не распространяется на транспорт жителей Курганской области, спецтехнику, используемую при проведении аварийно-спасательных работ и транспорт, доставляющий продовольственные товары.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ишимском районе под воду могут уйти шесть населенных пунктов. Местные власти показали зоны возможного затопления на карте.