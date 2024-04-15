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Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Тюменцы отказываются от квартир и покупают парковочные места

Тюменцы вместо покупки квартиры все чаще приобретают место на парковке

15 апреля 2024, 15:44
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцы отказываются от квартир и покупают парковочные места

Спрос в Тюмени на так называемое «Машиноместо» вырос более чем в 2 раза только за последний год. И стоить такие места начинают тоже астрономически: по 3 млн за одно парковочное и это далеко не предел. Многие предпочитают отказаться от покупки квартиры в пользу парковки.

При этом сама тенденция на покупку парк-места вместо квартиры за огромные деньги актуальна для всей страны. Выше по спросу на место для авто в стране только Москва, а после Тюмени стоит Новосибирск. В причинах такой внезапной актуальности мест на парковке разбирались корреспонденты портала «Новые Известия».

Ответить на вопрос решила Директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина. По ее словам, связано это с недостатком мест на парковке в дворах новых домов. По нормативам во внутреннем дворе на каждую квартиру должно быть предусмотрено одно парковочное место. При этом, рассчитывается оно за счет того количества кв.м, которыми владеет житель дома. Если у него одна квартира площадью 30 кв.м на человека — он может получить одно место на парковке, если 50 — то уже на 2.

Это может стать выгодным бизнесом для многих жильцов с большой жилплощадью. Некоторые просто начинают «продавать» или «сдавать в аренду» имеющееся место. Стоимость такой услуги может быть сопоставима с арендой квартиры и даже с полноценной покупкой недвижимости. Поэтому многие предпочитают попросту отказаться от покупки недвижимости и сразу взять парковочное место, а квартиру снимать в аренду.

Не помогает ситуации и реакция властей. Сейчас та же Москва буквально «усыпана» платными парковками или местами, где авто ставить нельзя. Эту же политику власти пытаются навязать и регионам. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Россия «недостаточно богата, чтобы давать одно место на парковке на одну квартиру», дополнив мысль тем, что людей нужно приучать использовать менее габаритный транспорт, такой как самокаты или мопеды.

Ранее «Наш город» рассказывал о подорожании шин в Тюмени. Спрос и цена на новую резину поднялась на 10%.

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