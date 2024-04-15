Тюменцы вместо покупки квартиры все чаще приобретают место на парковке

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
При этом сама тенденция на покупку парк-места вместо квартиры за огромные деньги актуальна для всей страны. Выше по спросу на место для авто в стране только Москва, а после Тюмени стоит Новосибирск. В причинах такой внезапной актуальности мест на парковке разбирались корреспонденты портала «Новые Известия».
Ответить на вопрос решила Директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина. По ее словам, связано это с недостатком мест на парковке в дворах новых домов. По нормативам во внутреннем дворе на каждую квартиру должно быть предусмотрено одно парковочное место. При этом, рассчитывается оно за счет того количества кв.м, которыми владеет житель дома. Если у него одна квартира площадью 30 кв.м на человека — он может получить одно место на парковке, если 50 — то уже на 2.
Это может стать выгодным бизнесом для многих жильцов с большой жилплощадью. Некоторые просто начинают «продавать» или «сдавать в аренду» имеющееся место. Стоимость такой услуги может быть сопоставима с арендой квартиры и даже с полноценной покупкой недвижимости. Поэтому многие предпочитают попросту отказаться от покупки недвижимости и сразу взять парковочное место, а квартиру снимать в аренду.
Не помогает ситуации и реакция властей. Сейчас та же Москва буквально «усыпана» платными парковками или местами, где авто ставить нельзя. Эту же политику власти пытаются навязать и регионам. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Россия «недостаточно богата, чтобы давать одно место на парковке на одну квартиру», дополнив мысль тем, что людей нужно приучать использовать менее габаритный транспорт, такой как самокаты или мопеды.
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