Тюменцы вместо покупки квартиры все чаще приобретают место на парковке

Ответить на вопрос решила Директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина. По ее словам, связано это с недостатком мест на парковке в дворах новых домов. По нормативам во внутреннем дворе на каждую квартиру должно быть предусмотрено одно парковочное место. При этом, рассчитывается оно за счет того количества кв.м, которыми владеет житель дома. Если у него одна квартира площадью 30 кв.м на человека — он может получить одно место на парковке, если 50 — то уже на 2.