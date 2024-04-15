Жители Викулово эмоционально встретили Моора из-за грядущего паводка

В данный момент Моор лично оценивает готовность муниципалитетов к затоплению. Он уже успел побывать в Абатском районе и проверить ход работ по развертыванию водоналивной дамбы. Вместе с тем, губернатор провел заседание оперативного штаба по предотвращению ЧС.