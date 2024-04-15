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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Тюменский губернатор Моор контролирует готовность муниципалитетов к паводку

Жители Викулово эмоционально встретили Моора из-за грядущего паводка

15 апреля 2024, 14:48
Фото: 1MI

Тюменский губернатор Моор контролирует готовность муниципалитетов к паводку

Губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл в Викулово. Местные жители эмоционально встретили главу региона, одна из пенсионерок расплакалась и обняла политика, выразив свои переживания из-за надвигающейся опасности в виде паводка.

Тюменцы также поблагодарили губернатора за активную работу по защите населенных пунктов от большой воды.

В данный момент Моор лично оценивает готовность муниципалитетов к затоплению. Он уже успел побывать в Абатском районе и проверить ход работ по развертыванию водоналивной дамбы. Вместе с тем, губернатор провел заседание оперативного штаба по предотвращению ЧС.

Накануне Александр Моор работал в Казанском районе и Ишиме.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области ожидается затопление села Ильинка в ближайшие сутки.

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