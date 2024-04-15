Жители Викулово эмоционально встретили Моора из-за грядущего паводка

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Тюменцы также поблагодарили губернатора за активную работу по защите населенных пунктов от большой воды.
В данный момент Моор лично оценивает готовность муниципалитетов к затоплению. Он уже успел побывать в Абатском районе и проверить ход работ по развертыванию водоналивной дамбы. Вместе с тем, губернатор провел заседание оперативного штаба по предотвращению ЧС.
Накануне Александр Моор работал в Казанском районе и Ишиме.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области ожидается затопление села Ильинка в ближайшие сутки.