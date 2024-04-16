Шесть населенных пунктов в Ишимском районе могут уйти под воду. КАРТА

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
В Ишимском районе шесть населенных пунктов попали в зону вероятного затопления. В их числе деревни Симонова, Сорочкина и Рогозина, а также села Пахомова, Клепиково и Плешково, рассказали в администрации района.
Напомним, что сегодня утром жители Ишима получили СМС-сообщения с призывом срочно покинуть дома, находящиеся в зоне подтопления. Власти подтвердили, что на реке Ишим идет критический подъем воды — на 53 сантиметра за сутки.
Ранее «Наш город» сообщал, что сотрудники полиции посетили пункт временного размещения в Ялуторовске. Стражи порядка поговорили с проживающими там семьями и поделились с ними номерами телефонов.