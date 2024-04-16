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Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

В Ишимском районе в зону вероятного затопления попали шесть населенных пунктов

Шесть населенных пунктов в Ишимском районе могут уйти под воду. КАРТА

16 апреля 2024, 03:32
Фото: 1MI

В Ишимском районе в зону вероятного затопления попали шесть населенных пунктов

Власти объявили срочную эвакуацию. Администрация района показала, жителям каких деревень и сел следует покинуть дома как можно быстрее.

В Ишимском районе шесть населенных пунктов попали в зону вероятного затопления. В их числе деревни Симонова, Сорочкина и Рогозина, а также села Пахомова, Клепиково и Плешково, рассказали в администрации района.

Фото: Ишимский район / Телеграм

Напомним, что сегодня утром жители Ишима получили СМС-сообщения с призывом срочно покинуть дома, находящиеся в зоне подтопления. Власти подтвердили, что на реке Ишим идет критический подъем воды — на 53 сантиметра за сутки.

Ранее «Наш город» сообщал, что сотрудники полиции посетили пункт временного размещения в Ялуторовске. Стражи порядка поговорили с проживающими там семьями и поделились с ними номерами телефонов.

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