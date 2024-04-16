«Критический подъем воды»: жителей Ишима призвали срочно эвакуироваться

Этим утром жители Ишима получили СМС-сообщения с призывом срочно покинуть дома, находящиеся в зоне затопления. В информационном центре правительства Тюменской области подтвердили, что на реке Ишим идет критический подъем воды — за сутки уровень воды увеличился на 53 сантиметра и на данный момент составляет 295 сантиметров.