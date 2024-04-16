«Критический подъем воды»: жителей Ишима призвали срочно эвакуироваться

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Этим утром жители Ишима получили СМС-сообщения с призывом срочно покинуть дома, находящиеся в зоне затопления. В информационном центре правительства Тюменской области подтвердили, что на реке Ишим идет критический подъем воды — за сутки уровень воды увеличился на 53 сантиметра и на данный момент составляет 295 сантиметров.
«На реке Ишим идет критический подъем воды! Срочно эвакуируйтесь! Возьмите с собой документы и ценные вещи», — говорится в СМС-рассылке.
Жильцов домов, находящихся в зоне подтопления, предупреждали о возможной эвакуации во время подворовых обходов. В Ишиме развернуты пункты временного размещения.
Ранее «Наш город» писал, что за отказ от эвакуации тюменцев будут штрафовать. Губернатор Александр Моор заявил, что в зоне подтопления не должно быть людей, «даже самых упертых».