В Тюменских аптеках остро не хватает важного препарата

Речь идет о дефиците препарата «Эриус» — это антиалергенное лекарство, продававшееся в таблетках и в виде сиропа. О жалобах фармацевтов на нехватку рассказал информационный портал «URA.RU», по словам специалистов, когда решится проблема и чем заменять препарат — неизвестно. На рынке сейчас есть только более дорогие зарубежные варианты.