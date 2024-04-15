В Тюменских аптеках остро не хватает важного препарата

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Речь идет о дефиците препарата «Эриус» — это антиалергенное лекарство, продававшееся в таблетках и в виде сиропа. О жалобах фармацевтов на нехватку рассказал информационный портал «URA.RU», по словам специалистов, когда решится проблема и чем заменять препарат — неизвестно. На рынке сейчас есть только более дорогие зарубежные варианты.
По словам фармацевтов — главная причина нехватки лекарства — из-за сложностей с поставщиками. Возникшие проблемы уже привели к тому, что препарата нет на складах практически всех городских аптек.
Ранее «Наш город» писал о подскочившем росте продаж антидепрессантов в Тюмени. Их стали скупать в полтора раза чаще.