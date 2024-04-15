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Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

В Тюменской области построят новый туристический комплекс

Туристический комплекс с саунами и ресторанами построят в Тюменской области

15 апреля 2024, 05:46
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области построят новый туристический комплекс

Аналогичные комплексы уже открыты в Челябинской, Курганской и Свердловской областях. Проект находится на обсуждении.
Сюжет
Туризм

В Тюменской области планируют построить туристический комплекс. Строительством займется федеральная сеть курортных комплексов Baden Family. На данный момент проект находился на обсуждении, рассказал генеральный директор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов РБК Тюмень.

«16 апреля инвестор посетит Тюменскую область для знакомства с планами по развитию туристско-рекреационного кластера и дальнейшего обсуждения проекта», — поделился Пуртов.
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Курорты сети Baden Family — это апарт-отели с термальными бассейнами, саунами, пляжами, SPA-центрами, парками, ресторанами, спортивными и игровыми площадками. Они есть в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на берегу Туры появится бассейн под открытым небом. Его откроют на территории аквапарка «Лето».

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