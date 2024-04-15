Туристический комплекс с саунами и ресторанами построят в Тюменской области

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
В Тюменской области планируют построить туристический комплекс. Строительством займется федеральная сеть курортных комплексов Baden Family. На данный момент проект находился на обсуждении, рассказал генеральный директор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов РБК Тюмень.
«16 апреля инвестор посетит Тюменскую область для знакомства с планами по развитию туристско-рекреационного кластера и дальнейшего обсуждения проекта», — поделился Пуртов.
Курорты сети Baden Family — это апарт-отели с термальными бассейнами, саунами, пляжами, SPA-центрами, парками, ресторанами, спортивными и игровыми площадками. Они есть в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на берегу Туры появится бассейн под открытым небом. Его откроют на территории аквапарка «Лето».