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Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

Резкое потепление ожидается в Тюмени

Лето на пороге: в Тюмень придет долгожданное потепление

15 апреля 2024, 04:45
Фото: 1MI

Резкое потепление ожидается в Тюмени

К выходным воздух прогреется до +25 градусов. Однако начало рабочей недели обещает быть дождливым.

В конце этой недели тюменцам обещают ясную и теплую погоду. В субботу, 20 апреля, днем температура воздуха поднимется до +25 градусов, но ночью она опустится до +11. Однако уже в воскресенье в Тюмени похолодает до +21, пройдет небольшой дождь, а градусы пойдут на спад.

Эта неделя будет дождливой и облачной — дожди закончатся только к пятнице. На протяжении недели температура воздуха будет держаться в диапазоне +11+15 градусов днем и +3+9 градусов ночью.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области пройдет обработка парков и скверов от клещей. Работы будут проводиться в апреле–мае и займут три-четыре дня.

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