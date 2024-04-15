Лето на пороге: в Тюмень придет долгожданное потепление

В конце этой недели тюменцам обещают ясную и теплую погоду. В субботу, 20 апреля, днем температура воздуха поднимется до +25 градусов, но ночью она опустится до +11. Однако уже в воскресенье в Тюмени похолодает до +21, пройдет небольшой дождь, а градусы пойдут на спад.