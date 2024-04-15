Лето на пороге: в Тюмень придет долгожданное потепление

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
В конце этой недели тюменцам обещают ясную и теплую погоду. В субботу, 20 апреля, днем температура воздуха поднимется до +25 градусов, но ночью она опустится до +11. Однако уже в воскресенье в Тюмени похолодает до +21, пройдет небольшой дождь, а градусы пойдут на спад.
Эта неделя будет дождливой и облачной — дожди закончатся только к пятнице. На протяжении недели температура воздуха будет держаться в диапазоне +11+15 градусов днем и +3+9 градусов ночью.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области пройдет обработка парков и скверов от клещей. Работы будут проводиться в апреле–мае и займут три-четыре дня.