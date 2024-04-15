Сотрудники МЧС защитят участок тюменской трассы от паводка

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
Участок трассы Тюмень — Омск в Абатском районе защитят от паводка. Там сотрудники МЧС устанавливают водоналивную дамбу, рассказал в своем Телеграм-канале губернатор Александр Моор.
«Тот случай, когда вода, которая заполняет резервуары, помогает остановить воду. Одно из главных преимуществ такой дамбы — оперативность установки. Все работы идут по плану», — поделился глава региона.
Водоналивные дамбы доставил в Тюменскую область самолет Ил-76 МЧС России. Регион получил от ведомства четыре километра быстровозводимых конструкций.
Ранее «Наш город» писал, что на реке Ишим саперы ТВВИКУ взрывают лед, чтобы устранить заторы. На время проведения работ территорию оцепляют полицейские.