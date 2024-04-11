Борт МЧС России доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область. ВИДЕО

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
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Updated Сегодня, 03:16
Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Тюменскую область четыре километра водоналивных дамб. Быстровозводимые конструкции не позволят воде затопить территории.
«Наполняемая водой конструкция из прочного многослойного композитного материала позволяет в кратчайшие сроки с минимальными затратами организовать надежную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов», — пояснили в пресс-службе МЧС России.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы начали массово скупать резиновые сапоги и насосы. По сравнению с апрелем 2023 года продажи этих товаров выросли в 5.5 раза.