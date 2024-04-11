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Борт МЧС России доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область

Борт МЧС России доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область. ВИДЕО

11 апреля 2024, 03:14
Фото: МЧС России

Борт МЧС России доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область

В регион доставили четыре километра конструкций. Такие дамбы быстро возводятся и не позволят паводку подобраться к населенным пунктам.

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Тюменскую область четыре километра водоналивных дамб. Быстровозводимые конструкции не позволят воде затопить территории.

«Наполняемая водой конструкция из прочного многослойного композитного материала позволяет в кратчайшие сроки с минимальными затратами организовать надежную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов», — пояснили в пресс-службе МЧС России.
Видео: МЧС России

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы начали массово скупать резиновые сапоги и насосы. По сравнению с апрелем 2023 года продажи этих товаров выросли в 5.5 раза.

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