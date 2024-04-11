Вода в реках Тюменской области продолжает прибывать десятками сантиметров

По данным гидропоста, расположенного в Ялуторовске, уровень воды в реке Тобол прибавил за сутки 33 сантиметра и достиг 328 сантиметров. Уровень воды в реке Тура в Тюмени поднялся на 32 сантиметра и составил 69 сантиметров. Уровень воды в реке Исеть в Исетском достиг 323 сантиметров, прибавив за сутки 21 сантиметр.