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Вода в реках Тюменской области продолжает прибывать

Вода в реках Тюменской области продолжает прибывать десятками сантиметров

11 апреля 2024, 02:35
Фото: 1MI

Вода в реках Тюменской области продолжает прибывать

По данным гидропостов, уровень воды в реках прибавил от 21 до 33 сантиметров. Самые высокие показатели зафиксированы в реке Тобол.

Уровень воды в реках Тюменской области снова прибавил десятки сантиметров. По данным гидропоста, находящегося в Ишиме, уровень воды в реке Ишим достиг 124 сантиметров — вода прибыла на 24 сантиметра.

По данным гидропоста, расположенного в Ялуторовске, уровень воды в реке Тобол прибавил за сутки 33 сантиметра и достиг 328 сантиметров. Уровень воды в реке Тура в Тюмени поднялся на 32 сантиметра и составил 69 сантиметров. Уровень воды в реке Исеть в Исетском достиг 323 сантиметров, прибавив за сутки 21 сантиметр.

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Ранее «Наш город» писал, что жителям Ялуторовска предлагают добровольно покинуть свои дома из-за угрозы паводка. Граждане, проживающие возле дамбы, могут переехать в пункт временного размещения.

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