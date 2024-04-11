Вода в реках Тюменской области продолжает прибывать десятками сантиметров

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
Modified Сегодня, 02:37
Updated Сегодня, 02:37
Уровень воды в реках Тюменской области снова прибавил десятки сантиметров. По данным гидропоста, находящегося в Ишиме, уровень воды в реке Ишим достиг 124 сантиметров — вода прибыла на 24 сантиметра.
По данным гидропоста, расположенного в Ялуторовске, уровень воды в реке Тобол прибавил за сутки 33 сантиметра и достиг 328 сантиметров. Уровень воды в реке Тура в Тюмени поднялся на 32 сантиметра и составил 69 сантиметров. Уровень воды в реке Исеть в Исетском достиг 323 сантиметров, прибавив за сутки 21 сантиметр.
Ранее «Наш город» писал, что жителям Ялуторовска предлагают добровольно покинуть свои дома из-за угрозы паводка. Граждане, проживающие возле дамбы, могут переехать в пункт временного размещения.