«Продажи выросли в пять раз»: тюменцы скупают сапоги из-за вероятного паводка

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
По словам источника, количество продаж резиновых сапог за первую неделю апреля по сравнению с последней неделей марта выросло на 71%, общая сумма покупок — на 75%, водяных насосов — на 26%, сумма покупок при этом увеличилась на 32%.
Отметим, что по сравнению с началом апреля 2023 года рост оказался более существенным — в 5,5 раза.
В Тюменской области в зону возможного подтопления попали несколько районов. Угрозы для региональной столицы нет.
Сейчас власти готовятся к паводку: строятся и укрепляются дамбы, создаются пункты временного размещения, население информируют о порядке эвакуации. Ожидается приезд в регион министра чрезвычайных ситуаций.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Ишимского района начали бить тревогу — в деревни прибывает вода. Паводок на территориях, прилегающих к рекам Ишим и Тобол, считают неизбежным.