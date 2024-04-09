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Updated Сегодня, 15:14

Тюменцы скупают резиновые сапогииз-за паводка

«Продажи выросли в пять раз»: тюменцы скупают сапоги из-за вероятного паводка

9 апреля 2024, 11:02
Фото: 1MI

Тюменцы скупают резиновые сапогииз-за паводка

Жители Тюменской области из-за сообщений о вероятном паводке скупают резиновые сапоги и насосы. Об этом сообщили в представительстве известного маркетплейса, пишет РБК Тюмень.

По словам источника, количество продаж резиновых сапог за первую неделю апреля по сравнению с последней неделей марта выросло на 71%, общая сумма покупок — на 75%, водяных насосов — на 26%, сумма покупок при этом увеличилась на 32%.

Отметим, что по сравнению с началом апреля 2023 года рост оказался более существенным — в 5,5 раза.

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В Тюменской области в зону возможного подтопления попали несколько районов. Угрозы для региональной столицы нет.

Сейчас власти готовятся к паводку: строятся и укрепляются дамбы, создаются пункты временного размещения, население информируют о порядке эвакуации. Ожидается приезд в регион министра чрезвычайных ситуаций.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Ишимского района начали бить тревогу — в деревни прибывает вода. Паводок на территориях, прилегающих к рекам Ишим и Тобол, считают неизбежным.

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