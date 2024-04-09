Виноват Казахстан: какие последствия принесут паводки в Тюменской области?

В большей опасности находятся субъекта, располагающиеся в непосредственной близости к рекам Ишим и Тобол, уровень воды в которых стремительно растет. В МЧС сообщали и о возможном паводке в Тюмени, но власти региона это заявление опровергли, отметив, что сейчас уровень воды на территории города не достигает даже минимальных значений, а значит подтоплений ждать не стоит. Однако в Тюмени на участках, попадающих в реестр зон затопления, все же будут сосредотачивать группировку спасателей.

В Тюменской области губернатор Александр Моор уже ввел режим ЧС из-за паводка. По рекомендациям специалистов МЧС России, жителям региона стоит готовиться к эвакуациям. В область уже направлены вертолеты для того, чтобы оперативно спасти жителей из мест затопления.

В Тюменскую область направили вертолеты МЧС для эвакуации жителей.

Паводок на подходе: какие зоны в Тюмени находятся под угрозой затопления?

Гидролог Сергей Демченко также уверен, что объемы поддержки, направляемые в регион для эвакуации граждан, в первую очередь, необходимо направлять в более мелкие поселения, находящиеся близко к набирающим объемы рекам и не имеющим водозаградительных сооружений.

Гидрограф Валерий Заруба рассказал «Нашему городу», что по его прогнозам, тюменцам все же ничего не угрожает. Под удар попадут Тобольск, Ишим и Заводоуковск, а также деревни, поселки и села, располагающиеся близ рек Тобол и Ишим.

«Готовьтесь к эвакуации»: затопит ли Тюменскую область слив воды в Казахстане?

Однако эксперты выделили единый ряд субъектов, которые находятся в опасности , в их число вошли города, располагающиеся по течению рек Ишим и Тобол — это Ишим, Тобольск, Ялуторовск и Заводоуковск . Также в список вошли десятки деревень и сел, территории которых прилегают к указанным рекам. Субъекты, располагающиеся вдоль Туры, по оценке специалистов, находятся в безопасности.

Но эколог Ирина Гаврина в разговоре с корреспондентом «Нашего города» сообщила, что в крупных городах юга Тюменской области важно провести проверку состояния водозаградительных сооружений. К тому же силы МЧС стоит также стягивать к крупным субъектам, так как паводок на них скажется более глобально.

Эксперты разделились во мнениях, одни считают, что силы нужно сосредоточить в мелких субъектах региона, другие уверены, что защиты крупных городов важнее.

Как вы считаете, куда нужно направлять силы для спасения от паводка в первую очередь?