Виноват Казахстан: какие последствия принесут паводки в Тюменской области?

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
В Тюменской области губернатор Александр Моор уже ввел режим ЧС из-за паводка. По рекомендациям специалистов МЧС России, жителям региона стоит готовиться к эвакуациям. В область уже направлены вертолеты для того, чтобы оперативно спасти жителей из мест затопления.
«Специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Уровень в реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким. Режим ЧС позволит нам быстро реагировать на обстановку, которая складывается на реках, а у оперативных служб больше полномочий, которые позволят им реагировать на чрезвычайные ситуации», — объяснил свое решение губернатор.
В большей опасности находятся субъекта, располагающиеся в непосредственной близости к рекам Ишим и Тобол, уровень воды в которых стремительно растет. В МЧС сообщали и о возможном паводке в Тюмени, но власти региона это заявление опровергли, отметив, что сейчас уровень воды на территории города не достигает даже минимальных значений, а значит подтоплений ждать не стоит. Однако в Тюмени на участках, попадающих в реестр зон затопления, все же будут сосредотачивать группировку спасателей.
Гидрограф Валерий Заруба рассказал «Нашему городу», что по его прогнозам, тюменцам все же ничего не угрожает. Под удар попадут Тобольск, Ишим и Заводоуковск, а также деревни, поселки и села, располагающиеся близ рек Тобол и Ишим.
«Нет поводов беспокоиться о подтоплении Тюмени и других субъектов, где протекает Тура. Ее показатели пока минимальны и беспокоиться стоит об обратном — о дефиците воды. Но с Тоболом и особенно Ишимом важно держать руку на пульсе. То, что сейчас происходит в соседней Курганской области, показывает, что вода идет в серьезных объемах и риск подтоплений достаточно серьезный», — считает эксперт.
Гидролог Сергей Демченко также уверен, что объемы поддержки, направляемые в регион для эвакуации граждан, в первую очередь, необходимо направлять в более мелкие поселения, находящиеся близко к набирающим объемы рекам и не имеющим водозаградительных сооружений.
Но эколог Ирина Гаврина в разговоре с корреспондентом «Нашего города» сообщила, что в крупных городах юга Тюменской области важно провести проверку состояния водозаградительных сооружений. К тому же силы МЧС стоит также стягивать к крупным субъектам, так как паводок на них скажется более глобально.
«Если паводок настигнет деревню, то здесь необходимо эвакуировать людей. Но в областном центре и других городах паводок может сказаться практически на всей системах функционирования города, которые, в том числе, обеспечивают ресурсами и мелкие субъекты», — считает специалист.
Однако эксперты выделили единый ряд субъектов, которые находятся в опасности, в их число вошли города, располагающиеся по течению рек Ишим и Тобол — это Ишим, Тобольск, Ялуторовск и Заводоуковск. Также в список вошли десятки деревень и сел, территории которых прилегают к указанным рекам. Субъекты, располагающиеся вдоль Туры, по оценке специалистов, находятся в безопасности.
Эколог Виктория Поспелкова отмечает, что последствия во многом будут зависеть от действий предпринятый властями сейчас. Однако и на сегодняшний день становится очевидно, что губернаторы многих регионов России к паводкам были не готовы.
«Каждый год еще вначале марта, когда многие реки еще скованы льдом, Росгидромет выкладывает прогноз половодий. Было указано, что снегозапасы объемные, промерзание почвы серьезное, на основании чего публиковался и вывод о том, что паводки будут и они будут значительными. Но я не заметила, чтобы губернаторы предпринимали меры по подготовке к такому явлению. Если у нас подтопит территории, то серьезные вопросы будут обращены к главам субъектов и губернатору», — рассказал специалист «Нашему городу».
Политолог Максим Дерябин в разговоре с «Нашим городом» также отметил, что практика былых лет должна была научить представителей власти готовиться к таким явлениям заранее. А потому то, что происходит в Курганской области сейчас может стать поводов для проверки и серьезного разговора с президентом.
«Мы знаем, что самый эффективный рычаг давления — это пинок президента. Он уже был. Путин предупредил губернаторов, что за последствия паводков отвечать они будут головой. Главе Оренбургской области точно достанется за то, что он допустил. Тюменской области такой пинок давали и ранее, а потому у нас люди подготовленные, я допускаю, что у нас регион все же правится без серьезных последствий», — считает политолог.
Вместе с тем, есть у паводка и положительная сторона. О ней «нашему городу» рассказал гидролог Андрей Расаев. Он отметил, что объемы воды попадут в обмелевшую Туру, которая только сейчас едва вышла в плюс и уровень воды поднялся до 11 сантиметров.
«Если мы рассматриваем паводок для природы в отрыве от человека и его жизнедеятельности — то это хорошо. Вода — это жизнь. Это защита от лесных пожаров, которые могут возникнуть в засуху. Это питание. Безусловно такие паводки могут помочь Туре отчасти почувствовать себя лучше и восполнить часть объемов», — говорит эксперт.
Сейчас многие винят Казахстан в обрушившихся на страну паводках. Однако климатолог Татьяна Пригоровская считает, что люди на проблемы смотрят не с того ракурса. В разговоре с корреспондентом «Нашего города» она отметила, что намеренно или случайно Казахстан не топит субъекты России. Виной тому не то, что «казахи пустили воду», как сейчас популярно говорить, а природные явления.
«Если у нас в последние годы засуха, то в Казахстане повышенная влажность. В Казахстане осень 2023 года стала самой влажной с 1965-го. Земля была переполнена влагой и вот она выходит. Это закономерное явление. Оно было весьма предсказуемым», — уверена Пригоровская.
Сейчас специалисты рекомендуют жителям Тюменской области не гадать о том, кто виноват, а подготовится к последствиям. Гражданам, живущим в непосредственной близости к рекам Ишим и Тобол необходимо быть готовыми к эвакуации, которую могут объявить в любой момент.