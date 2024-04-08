«Все случилось после разговора с Путиным»: В Тюмени подорожали услуги страхования

По предварительным данным, стихия может затронуть владельцев домов в Ишимском районе, а также в селе Викулово — там ожидается самая неблагоприятная ситуация. Цены на страхование недвижимости, которая находится вблизи рек, сейчас достигают более сотни тысяч рублей. Подробнее о ситуации на рынке нашему изданию рассказала экономист Лилия Варыгина.