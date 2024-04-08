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Posted Вчера, 10:08

Published Вчера, 10:08

Modified Вчера, 10:14

Updated Вчера, 10:14

В Тюмени вырос спрос на страхование домов

«Все случилось после разговора с Путиным»: В Тюмени подорожали услуги страхования

8 апреля 2024, 10:08
Фото: 1MI

В Тюмени вырос спрос на страхование домов

Цена страхования дома может достигать несколько сотен тысяч рублей

Спрос на страхование частных домов, дач и участков увеличился в Тюменской области на 30% за последний месяц. Об этом изданию «Наш город» на условиях анонимности рассказал один из руководителей профильных агентств.

«Все произошло после новостей о телефонном разговоре президента Владимира Путина с губернатором Александром Моором. Обсуждалась опасная для региона ситуация: скорее всего, будут паводки. Граждане ринулись страховать имущество. Компании поднимают цены кратно, также опасаясь рисков», — пояснил инсайдер.
Фото: Александр Моор, губернатор Тюменской области

По предварительным данным, стихия может затронуть владельцев домов в Ишимском районе, а также в селе Викулово — там ожидается самая неблагоприятная ситуация. Цены на страхование недвижимости, которая находится вблизи рек, сейчас достигают более сотни тысяч рублей. Подробнее о ситуации на рынке нашему изданию рассказала экономист Лилия Варыгина.

«Наводнения, затопления, обильные осадки, оползни являются стихийными бедствиями и одними из самых распространенных и масштабных страховых событий, от которых можно и нужно страховать свою жизнь и имущество. Стихийные бедствия подобного характера входят в покрытие стандартных полисов страхования, условия возможности страхования всего два: это право собственности на имущество и возможность определения его стоимости, для возможности оценки страховой выплаты. Если упоминать об особенностях, то для покрытия страхования по таким рискам, обычно требуется признание события опасным природным явлением или чрезвычайной ситуацией на официальном уровне, МЧС или региональными властями», — отметила Варыгина.
Фото: Лилия Варыгина, экономист

Кроме того, по словам эксперта, о страховании от стихийных бедствий необходимо позаботиться заранее. Оно компенсирует ущерб от вероятного события, а не от уже происходящего.

«Если в регионе нет наводнения, но есть его вероятность, то возможность страховать имущество сохраняется. Цена будет зависеть от множества факторов — месторасположения объекта, его первоначальной стоимости, климатических условий, близости водоемов, типа страхования. Обязательно уточните какой подход использует страховая компания и каким образом определены границы страхового случая», — добавила эксперт.
Фото: 1MI

Страховые агенты отмечают, что размер компенсации определяет эксперт страховой компании по итогам оценки ущерба. Если речь идет о полном разрушении имущества, страхователь получает его стоимость, прописанную в договоре страхования.

Добавим, согласно данным сервиса «Вордстат», количество поисковых запросов от жителей Тюменской области по типу: «страхование дачи на случай наводнения», также кратно увеличилось.

Фото: 1MI

Ранее «Наш город сообщал, что паводок в апреле этого года в Тюменской области может превзойти по своим масштабам наводнение, произошедшее в регионе 2017 году, из-за повышенного в 20 раз сброса воды на Сергеевском водохранилище Казахстана.

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