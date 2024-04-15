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Тюмень не стала городом-миллионником в 2023 году

Не дотянули: Тюмень не стала городом-миллионником в 2023 году

15 апреля 2024, 05:05
Фото: 1MI

Тюмень не стала городом-миллионником в 2023 году

По данным на 1 января 2024 года, численность населения в областной столице немногим более превышает 861 тысячу человек. Такие данные указаны в итогах социально-экономического развития города за 2023 год.

В документе отмечено, что за январь — декабрь в Тюмени на свет появились 9 тысяч 422 ребенка что почти на 10% меньше, чем в 2022 году. Скончались 6 тысяч 838 человек (91,9% по отношению к январю — декабрю 2022 года).

«С учетом сложившейся в отчетном периоде рождаемости и смертности естественный прирост населения составил 2584 человека. По Тюменской области естественный прирост составил 1245 человек, по Российской Федерации произошла естественная убыль населения — 495,3 тыс. человек», — отмечено в опубликованной документации.

Миграционный прирост по Тюмени в 2023 году составил 2 тысячи 894 человека. Численность населения областной столицы увеличилась за счет внутрирегиональной миграции на 1 тысячу 61 человека (31,2% по отношению к январю — декабрю 2022 года), за счет миграции из других регионов России на 582 человека (96,0% по отношению к январю — декабрю 2022 года), за счет миграции из государств — участников СНГ на 1 тысячу 348 человек (в январе — декабре 2022 года наблюдалась миграционная убыль населения 807 человек).

За счет миграции из стран дальнего зарубежья численность населения города Тюмени сократилась на 97 человек (в январе — декабре 2022 года наблюдалась также миграционная убыль населения 24 человека).

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский ЗАГС озвучил самые популярные имена детей в 2024 году. Ими стали имя София и Александр.

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