Не дотянули: Тюмень не стала городом-миллионником в 2023 году

Миграционный прирост по Тюмени в 2023 году составил 2 тысячи 894 человека. Численность населения областной столицы увеличилась за счет внутрирегиональной миграции на 1 тысячу 61 человека (31,2% по отношению к январю — декабрю 2022 года), за счет миграции из других регионов России на 582 человека (96,0% по отношению к январю — декабрю 2022 года), за счет миграции из государств — участников СНГ на 1 тысячу 348 человек (в январе — декабре 2022 года наблюдалась миграционная убыль населения 807 человек).