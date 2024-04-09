Бассейн под открытым небом появится летом на берегу Туры

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
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Updated Сегодня, 05:19
«Гости комплекса смогут проводить жаркие дни на новой стильной площадке с открытым бассейном, лежаками, летними барами и зоной для барбекю», — рассказали в компании РБК Тюмень.
Напомним, реконструкция аквапарка и подготовка к открытию новой зоны отдыха на территории термального курорта были проведены в 2023 году — аквапарк дважды временно приостанавливал работу, в марте и сентябре. В связи с этим термальный курорт потерял более 28% прибыли в 2023 году по сравнению с 2022 годом.
Ранее «Наш Город» писал, что по итогам 2023 года чистая прибыль «ЛетоЛето» сократилась на 23,7 миллиона рублей — до 59,5 миллиона. Выручка увеличилась с 1,7 до 1,9 миллиарда рублей.