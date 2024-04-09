Бассейн под открытым небом появится летом на берегу Туры

Напомним, реконструкция аквапарка и подготовка к открытию новой зоны отдыха на территории термального курорта были проведены в 2023 году — аквапарк дважды временно приостанавливал работу, в марте и сентябре. В связи с этим термальный курорт потерял более 28% прибыли в 2023 году по сравнению с 2022 годом.