Более сотни снайперов и стрелков ищет тюменский военкомат

Требования к военным — наличие медицинской книжки и умение работать в команде. Будущему кандидату предстоит нести службу по охране объектов, а также грузов, перевозимых различными транспортными средствами, сверять данные сопроводительных документов с фактическим наличием грузов, принимать и сдавать грузы за соответствующими документами.