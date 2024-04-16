Более сотни снайперов и стрелков ищет тюменский военкомат

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Указано, что требуются стрелки снайперы, водители. Заработная плата от 204 тысяч до 226 тысяч рублей, также предоставляется жилье при переезде, социальный пакет.
Требования к военным — наличие медицинской книжки и умение работать в команде. Будущему кандидату предстоит нести службу по охране объектов, а также грузов, перевозимых различными транспортными средствами, сверять данные сопроводительных документов с фактическим наличием грузов, принимать и сдавать грузы за соответствующими документами.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. Этой весной на службу в армию призовут 1800 жителей региона в возрасте от 18 до 30 лет.