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Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Тюменский военкомат ищет более 100 контрактников

Более сотни снайперов и стрелков ищет тюменский военкомат

16 апреля 2024, 04:06
Фото: 1MI

Тюменский военкомат ищет более 100 контрактников

Военный комиссариат Тюменской области ищет более сотни желающих для службы по контракту. Вакансии опубликованы на портале «Работа России».

Указано, что требуются стрелки снайперы, водители. Заработная плата от 204 тысяч до 226 тысяч рублей, также предоставляется жилье при переезде, социальный пакет.

Требования к военным — наличие медицинской книжки и умение работать в команде. Будущему кандидату предстоит нести службу по охране объектов, а также грузов, перевозимых различными транспортными средствами, сверять данные сопроводительных документов с фактическим наличием грузов, принимать и сдавать грузы за соответствующими документами.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. Этой весной на службу в армию призовут 1800 жителей региона в возрасте от 18 до 30 лет.

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