nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Из Тюмени никак не могут выгнать мигранта

Проблемный иностранец: из Тюмени никак не могут выгнать мигранта

16 апреля 2024, 05:43
Фото: Изображение Midjourney

Из Тюмени никак не могут выгнать мигранта

Мужчину решили выдворить из России в середине января. Однако вернуть на родину его не получается.
Сюжет
Суд

Мигранта никак не могут выгнать из Тюмени. 13 января Ленинский районный суд приговорил его к штрафу в размере двух тысяч рублей и выдворению за пределы России, но 3 апреля постановление было пересмотрено — депортацию отсрочили до 3 июля.

«В настоящее время отсутствует фактическая возможность исполнения постановления о назначении административного наказания в виде выдворения за пределы Российской Федерации иностранного гражданина», — пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Гопники, криминал и ужасы: тюменцы рассказали, каково жить в районе Войновки
Узнать подробнее

До выдворения мужчина будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан регионального УМВД России.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени оштрафовали мигранта, устроившего танцы посреди дороги. Нарушителем оказался 21-летний студент.

Читайте также:
Колесо фортуны остановилось: тюменские сотрудники ФСБ прикрыли подпольное казиноФерму по выращиванию клубники откроют в ТюмениБолее сотни снайперов и стрелков ищет тюменский военкомат
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Мигранты#Новости тюмени#Иностранцы#Нелегальные мигранты
Массовая эвакуация! Рекордный паводок активно наступает на Тюменскую область
Сегодня, 07:14
Шесть населенных пунктов в Ишимском районе могут уйти под воду. КАРТА
Сегодня, 03:32
«Живем как в средневековье»: в Вагайском районе ушел под воду мост
Сегодня, 06:17
«Подумайте трижды»: стоит ли брать кредит на первоначальный взнос в Тюмени?
Вчера, 10:04
Гопники, криминал и ужасы: тюменцы рассказали, каково жить в районе Войновки
Вчера, 08:32
Собирался на боевое задание: в зоне СВО пропал контрактник из Тюмени
Сегодня, 06:57
"