Проблемный иностранец: из Тюмени никак не могут выгнать мигранта

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Мигранта никак не могут выгнать из Тюмени. 13 января Ленинский районный суд приговорил его к штрафу в размере двух тысяч рублей и выдворению за пределы России, но 3 апреля постановление было пересмотрено — депортацию отсрочили до 3 июля.
«В настоящее время отсутствует фактическая возможность исполнения постановления о назначении административного наказания в виде выдворения за пределы Российской Федерации иностранного гражданина», — пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
До выдворения мужчина будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан регионального УМВД России.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени оштрафовали мигранта, устроившего танцы посреди дороги. Нарушителем оказался 21-летний студент.