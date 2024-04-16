Проблемный иностранец: из Тюмени никак не могут выгнать мигранта

Мигранта никак не могут выгнать из Тюмени. 13 января Ленинский районный суд приговорил его к штрафу в размере двух тысяч рублей и выдворению за пределы России, но 3 апреля постановление было пересмотрено — депортацию отсрочили до 3 июля.