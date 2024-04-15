Жителей Тюменской области начали экстренно эвакуировать из-за паводков

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Более того, в данный момент планируется эвакуация жителей дома №38 по улице Центральная в деревне Чащина, а также двух домов в селе Николаевка.
Вода может полностью накрыть и хозяйственные постройке по улице Береговой в деревне Старая Шадрина. Об этом сообщили в информцентр Правительства.
Жителей, дома которых попадают в зону риска, просят заранее подумать о сохранности своего имущества, домашних животных и бытовой техники. Рекомендуется до наступления затопления переехать к близким, которые проживают на безопасных территориях. Также, для них готовы пункты временного размещения.
Решение об эвакуации было принято по итогам районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в Тоболе в Ялуторовске может достичь опасной отметки в 930 см.