Жителей Тюменской области начали экстренно эвакуировать из-за паводков

Жителей, дома которых попадают в зону риска, просят заранее подумать о сохранности своего имущества, домашних животных и бытовой техники. Рекомендуется до наступления затопления переехать к близким, которые проживают на безопасных территориях. Также, для них готовы пункты временного размещения.