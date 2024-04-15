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Жителей восьми сел Тюменской области эвакуируют из-за паводков

Жителей Тюменской области начали экстренно эвакуировать из-за паводков

15 апреля 2024, 10:27
Фото: 1MI

Жителей восьми сел Тюменской области эвакуируют из-за паводков

Сегодня, 15 апреля, началась плановая эвакуация в восьми населенных пунктах Упоровского района Тюменской области. Под угрозой затопления находятся деревня Губан, а также ряд улиц в селах Упорово, Коркино, Бызово и деревне Черная.

Более того, в данный момент планируется эвакуация жителей дома №38 по улице Центральная в деревне Чащина, а также двух домов в селе Николаевка.

Вода может полностью накрыть и хозяйственные постройке по улице Береговой в деревне Старая Шадрина. Об этом сообщили в информцентр Правительства.

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Жителей, дома которых попадают в зону риска, просят заранее подумать о сохранности своего имущества, домашних животных и бытовой техники. Рекомендуется до наступления затопления переехать к близким, которые проживают на безопасных территориях. Также, для них готовы пункты временного размещения.

Решение об эвакуации было принято по итогам районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в Тоболе в Ялуторовске может достичь опасной отметки в 930 см.

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