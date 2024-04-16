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Published Сегодня, 07:36

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Власти Ишима ждут наступления паводка.

«Город готовится, все заняты»: власти Ишима ждут наступления паводка

16 апреля 2024, 07:36
Фото: 1MI
Власти Ишима ждут наступления паводка.

Власти Ишима ждут наступления паводка

Село Ильинка располагающееся на реке Ишим уже начало топить, следующий по течению — город Ишим. Власти субъекта рассказали «Нашему городу» о подготовке с надвигающемуся ЧП.
Сюжет
Ишим

277 километров разделяют село Ильинка Казанского района и город Ишим. Сегодня утром вода в реке Ишим на территории села превысила показатель выхода воды на пойму. Специалисты прогнозируют, что вода ежесуточно может прибывать на полметра. Город Ишим стоит далее по течению, там прихода паводка ждут со дня на день.

«Ишим готовится, все заняты», — сообщили «Нашему городу» в администрации Ишима.

Глава города Федор Шишкин уже отмечал, что уровень воды на территории города может превысить исторический показатель, а потому город готовится к реализации самого худшего из допустимых сценариев. Уже сейчас вода ежесуточно пребывает более чем на полметра, сейчас уровень водности составляет 295 сантиметров, он уже превышает среднестатистические данные.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что сейчас «большая вода» окутывает село Ильинка, в опасности находятся также Паленка, Новогиреевка и Афонькино. Жителей срочно эвакуируют в безопасные зоны.

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