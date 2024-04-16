«Город готовится, все заняты»: власти Ишима ждут наступления паводка

Глава города Федор Шишкин уже отмечал, что уровень воды на территории города может превысить исторический показатель, а потому город готовится к реализации самого худшего из допустимых сценариев. Уже сейчас вода ежесуточно пребывает более чем на полметра, сейчас уровень водности составляет 295 сантиметров, он уже превышает среднестатистические данные.