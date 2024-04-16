Моор и Якушев просят ишимцев экстренно эвакуироваться

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В эти минуты чиновники проводят встречу, на которой просят ишимцев не пренебрегать правилами безопасности и срочно эвакуироваться, несмотря ни на что. Ожидается, что вода в реке Ишим поднимется до критической отметки.
В данный момент из города Ишима эвакуируют инвалидов и пожилых людей, которые проживают в социальных учреждениях. Их вывоз в безопасные зоны начался несколько дней назад.
Школьников в Ишимском районе уже перевели на дистанционный формат обучения. Провели беседы с их родителями.
Владимир Чейметов заявил, что места в ПВР хватит всем. Главное — собрать все самое необходимое и быстрее эвакуироваться. Для домашних животных организовали приюты, где они смогут пребывать на время паводка.
В данный момент свои дома покидают и жители Казанского района.
Ранее «Наш город» писал, что Якушев и Моор экстренно прибыли в село Казанское.