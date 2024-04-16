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Published Сегодня, 15:06

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Updated Сегодня, 15:08

Моор и Якушев просят ишимцев экстренно эвакуироваться

Моор и Якушев просят ишимцев экстренно эвакуироваться

16 апреля 2024, 15:06
Фото: Информцентр Правительства
Глава Тюменской области Александр Моор и полпред президента Владимир Якушев встретились с мэром Ишима Федором Шишкиным и жителями, чьи дома примыкают к реке Ишим.

В эти минуты чиновники проводят встречу, на которой просят ишимцев не пренебрегать правилами безопасности и срочно эвакуироваться, несмотря ни на что. Ожидается, что вода в реке Ишим поднимется до критической отметки.

В данный момент из города Ишима эвакуируют инвалидов и пожилых людей, которые проживают в социальных учреждениях. Их вывоз в безопасные зоны начался несколько дней назад.

Школьников в Ишимском районе уже перевели на дистанционный формат обучения. Провели беседы с их родителями.

Владимир Чейметов заявил, что места в ПВР хватит всем. Главное — собрать все самое необходимое и быстрее эвакуироваться. Для домашних животных организовали приюты, где они смогут пребывать на время паводка.

В данный момент свои дома покидают и жители Казанского района.

Ранее «Наш город» писал, что Якушев и Моор экстренно прибыли в село Казанское.

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