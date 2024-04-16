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Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Жители тюменских сел раскупили всю воду в магазинах

Жители тюменских сел раскупили всю воду в магазинах

16 апреля 2024, 14:09
В селе Казанское Тюменской области образовался дефицит пятилитровых бутылок с водой в магазинах. Жители ринулись скупать их, как только начался ажиотаж, связанный с паводком.

Скупают не только питьевую воду, но продукты первой необходимости, а также лупшу быстрого приготовления, пишет ura.ru.

По словам продавцов местных магазинов, у жителей началась паника после того, как объявили о скором наводнении. С прилавков в считанные часы пропали крупы, масло, яйца, молочные продукты.

Жители затопляемых районов Тюменской области пишут в соцсетях, что у них подорожала вода. Неделю назад пятилитровка стоила 50 рублей, а сейчас покупатели жалуются на подскочившую до 150 рублей стоимость.

Ранее «Наш город» сообщал, что Моор и Якушев экстренно прибыли в село Казанское. Скоро населенный пункт накроет большая вода.

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