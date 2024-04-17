Пристроили «куда не надо»: тюменцев заставили снести самовозведенную дамбу

В похожей ситуации на днях оказались жители села Перовский под Оренбургом. Как пишет Baza, люди собрали около трех миллионов рублей и построили дамбу, но некоторые чиновники пригрозили им наказанием за самодеятельность. Однако, избавляться от своих трудов их никто не принудил.