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Чиновники заставили жителей тюменского села разобрать дамбу

Пристроили «куда не надо»: тюменцев заставили снести самовозведенную дамбу

17 апреля 2024, 03:56
Фото: 1MI

Чиновники заставили жителей тюменского села разобрать дамбу

Жители села Пахомова своими руками возвели дамбу, чтобы спасти свои дома от паводка. Однако за самодеятельность их заставили отвечать.

Село Пахомова Ишимского района находится в зоне подтопления. Местные жители решили спасать себя и дома своими силами, соорудив дамбу из мешков с глиной. Все работы они завершили вчера. И в тот же день им объяснили, что их старания напрасны.

«Администрация Пахомовского сельского поселения выделила песок и мешки. Мы докупили мешков, сколько нам не хватило, докупили полиэтилен, купили глину — пять машин. Сделали. Приехал майор Бадамшин из МЧС и сказал „Разобрать по-хорошему“, так как мы имели „неосторожность“ один край дамбы присыпать к дому одного из его подчиненных», — рассказала «Нашему городу» Елена Казакова.

Женщина подчеркнула, что в доме никто не живет, поэтому пожертвовать одной пустой постройкой, которую и так топило в 2017 году, ради спасения целого села — идея, которая показалась адекватной местным жителям, но не майору.

Фото: Елена Казакова / nashgorod.ru
«Как сказала лично сама хозяйка дома „у нас ещë дачи, квартиры и деньги нам не нужны“. Это был способ спасти ещë несколько домов, которые находятся немного выше по улице. И халупой дом никто не называл. А вот нам сказали, что мы тупоголовые, так как пытаемся спасти дома от паводка», — поделилась Елена.

Местным пришлось нанимать экскаватор, чтобы отгрести глину от дома.

«Если честно, после вчерашнего никакого желания нет что-либо ещë делать для спасения. Что будет, то будет. Мы в шоке», — негодует тюменка.

Женщина порекомендовала жителям других сел, которые также находятся в зоне подтопления, неоднократно подумать перед тем, как начать строить дамбу своими руками. Вероятно, найдется чиновник, который заставит ее разбирать.

В похожей ситуации на днях оказались жители села Перовский под Оренбургом. Как пишет Baza, люди собрали около трех миллионов рублей и построили дамбу, но некоторые чиновники пригрозили им наказанием за самодеятельность. Однако, избавляться от своих трудов их никто не принудил.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Казанском районе прогнозируют перелив воды через 10-метровую дамбу. Вода поднимется на метры в ближайшие дни.

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