Пристроили «куда не надо»: тюменцев заставили снести самовозведенную дамбу

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Село Пахомова Ишимского района находится в зоне подтопления. Местные жители решили спасать себя и дома своими силами, соорудив дамбу из мешков с глиной. Все работы они завершили вчера. И в тот же день им объяснили, что их старания напрасны.
«Администрация Пахомовского сельского поселения выделила песок и мешки. Мы докупили мешков, сколько нам не хватило, докупили полиэтилен, купили глину — пять машин. Сделали. Приехал майор Бадамшин из МЧС и сказал „Разобрать по-хорошему“, так как мы имели „неосторожность“ один край дамбы присыпать к дому одного из его подчиненных», — рассказала «Нашему городу» Елена Казакова.
Женщина подчеркнула, что в доме никто не живет, поэтому пожертвовать одной пустой постройкой, которую и так топило в 2017 году, ради спасения целого села — идея, которая показалась адекватной местным жителям, но не майору.
«Как сказала лично сама хозяйка дома „у нас ещë дачи, квартиры и деньги нам не нужны“. Это был способ спасти ещë несколько домов, которые находятся немного выше по улице. И халупой дом никто не называл. А вот нам сказали, что мы тупоголовые, так как пытаемся спасти дома от паводка», — поделилась Елена.
Местным пришлось нанимать экскаватор, чтобы отгрести глину от дома.
«Если честно, после вчерашнего никакого желания нет что-либо ещë делать для спасения. Что будет, то будет. Мы в шоке», — негодует тюменка.
Женщина порекомендовала жителям других сел, которые также находятся в зоне подтопления, неоднократно подумать перед тем, как начать строить дамбу своими руками. Вероятно, найдется чиновник, который заставит ее разбирать.
В похожей ситуации на днях оказались жители села Перовский под Оренбургом. Как пишет Baza, люди собрали около трех миллионов рублей и построили дамбу, но некоторые чиновники пригрозили им наказанием за самодеятельность. Однако, избавляться от своих трудов их никто не принудил.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Казанском районе прогнозируют перелив воды через 10-метровую дамбу. Вода поднимется на метры в ближайшие дни.