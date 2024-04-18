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Тюменской области грозит эпидемия гепатита А.

Тюменской области грозит эпидемия гепатита А

18 апреля 2024, 07:35
Фото: 1MI
Тюменской области грозит эпидемия гепатита А.
На фоне паводков в Тюменской области существенно вырос риск заражения острыми инфекциями, в том числе гепатитом А. Подхватить заболевание можно не только выпив зараженной воды, но и искупавшись в ней или допустив ее попадание в нос. Особенно опасна инфекция для людей, имеющих проблемы с ЖКТ.

Чем опасен гепатит А?

Гепатит А в народе часто называют «болезнью грязных рук» из-за того, что основной способ заражения инфекцией — плохая гигиена и небезопасная вода и пища. Обычно вероятность заражения гепатитом этого типа не так высока, однако в период паводков, когда вода вбирает в себя все загрязнения из выгребных ям и кладбищ, она возрастает в разы.

Инфекционист Владимир Сорокин рассказал «Нашему городу», что сейчас заразиться можно даже не выходя из дома — съев продукты промытые под водой из канализации.

«Жители затопляемый территорий сейчас активно контактируют с этой водой, ее попадание в нос и рот даже в небольшом количестве может вызвать гепатит А. Эта инфекция чаще всего чаще всего передается пищевым, водным и контактно-бытовым путем. Причем часто это заболевание недооценивают считая его легким, однако оно способно провоцировать в впоследствии кровотечения в области ЖКТ и серьезные поражения органов. Хотя такое развитие событий чаще происходит при наличии у зараженного других проблем с ЖКТ, которые обостряются на фоне гепатита А», — объяснил врач.

Воздушно-капельным путем инфекция не передается, но при общении с зараженным важно особенно внимательно следить за собственной гигиеной и не есть из одной посуды с зараженным, не пользоваться общим полотенцем и прочими бытовыми принадлежностями.

В Тюменской области существенно вырос риск заражения гепатитом А. Главный источник инфекции — паводковая вода.В Тюменской области существенно вырос риск заражения гепатитом А. Главный источник инфекции — паводковая вода.
В Тюменской области существенно вырос риск заражения гепатитом А. Главный источник инфекции — паводковая вода.
Фото: 1MI
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Сорокин также говорит о том, что у здорового человека чаще всего болезнь протекает без серьезных последствий, так как гепатит А более легкое заболевание, по сравнению с гепатитами В, С и D. Однако, если эти заболевания наслаиваются, то последствия могут быть крайне тяжелыми.

«Само заболевание тоже не из простых. Оно тяжело переносится пожилыми людьми, организм которых и так ослаблен. А потому важно заняться профилактикой и не недооценивать вероятность заражения и его последствия», — говорит Сорокин.
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Симптомы гепатита А

Инфекционист также отмечает, что у инфекции достаточно длительный инкубационный период, от попадания инфекции до появления первых симптомов может пройти до 7 недель. Но чаще всего болезнь проявляет себя на второй-третьей неделе после заражения. Исключением могут стать дети до 6 лет, у которых гепатит А может протекать бессимптомно.

Врач отмечает, что некоторые симптомы гепатита А очень схожи с другими гепатитами, среди них пожелтение кожи и белков глаз. Обычно у зараженного поднимается температура, его беспокоит лихорадка, также он теряет аппетит, страдает до тошноты и диареи.

«Однако гепатит А — это такое заболевание, которым сложно заразиться дважды. Чаще всего у переболевших людей вырабатывается пожизненный иммунитет. Но стоит понимать, что я говорю о большинстве случаев, а не об абсолюте», — уточняет Сорокин.

Также от заражения спасает вакцинация, именно поэтому в Тюменской области сейчас активно прививают жителей территорий, находящихся в зоне угрозы паводка. Прививка необходима жителям, которым вынуждено приходится контактировать с паводковыми водами.

Фото: 1MI
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Профилактика гепатита А

На фоне повышенного риска заражение гепатитом А ресурсоснабжающие компании региона ввели в режим повышенного хлорирования на водоочистных сооружениях и канализационных очистных сооружениях. Также специалисты Роспотребнадзора ежедневно берут пробы воды, которая исследуется по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям в лабораториях ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» и производственных лабораториях РСО.

Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике инфекционных заболеваний в период паводков.Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике инфекционных заболеваний в период паводков.
Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике инфекционных заболеваний в период паводков.
Фото: Роспотребнадзор Тюменской области

Вместе с тем специалисты Роспотребнадзора рекомендуют использовать для питья и в бытовых целях только бутилированную воду. Продукты питания стоит также ошпаривать кипятком.

Сейчас необходимо стараться избегать любого открытого контакта с паводковой водой, а потому важно особое внимание уделять личной гигиене — тщательно промывайте руки с дезинфицирующим средством. Старайтесь умывать лицо только чистой бутилированной водой.

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