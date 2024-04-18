Тюменской области грозит эпидемия гепатита А.

Сорокин также говорит о том, что у здорового человека чаще всего болезнь протекает без серьезных последствий, так как гепатит А более легкое заболевание, по сравнению с гепатитами В, С и D. Однако, если эти заболевания наслаиваются, то последствия могут быть крайне тяжелыми.