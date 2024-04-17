Тюменские власти отчитались об актуальном уровне воды в реках региона

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
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Updated Сегодня, 16:16
Тюменские власти рассказали об уровне воды в региональных реках. Актуальные данные на 17 апреля выглядят так, сообщает информцентр Правительства.
В пункты временного размещения сейчас направляют жителей Казанского, Ишимского, Викуловского, Упоровского районов.Режим ЧС введен в Тюменской области заблаговременно, с 8 апреля.
Ранее «Наш город» писал, что глава МЧС отчитался перед Путины по ситуации с паводком в Тюменской области.