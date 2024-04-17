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Updated Сегодня, 16:16

Тюменские власти отчитались об актуальном уровне воды в реках региона

Тюменские власти отчитались об актуальном уровне воды в реках региона

17 апреля 2024, 16:14
Фото: 1MI
Подъем воды в реках региона продолжается. Жителей населенных пунктов, которые находятся в зоне риска, эвакуируют.

Тюменские власти рассказали об уровне воды в региональных реках. Актуальные данные на 17 апреля выглядят так, сообщает информцентр Правительства.

В пункты временного размещения сейчас направляют жителей Казанского, Ишимского, Викуловского, Упоровского районов.Режим ЧС введен в Тюменской области заблаговременно, с 8 апреля.

Ранее «Наш город» писал, что глава МЧС отчитался перед Путины по ситуации с паводком в Тюменской области.

#Нигина Азамова#Происшествия#Тюменская область#МЧС#Эвакуация#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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