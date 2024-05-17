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Александр Моор отчитался перед главой МЧС Куренковым о паводковой ситуации

«Цифры не окончательные»: Моор рассказал Куренкову о числе пострадавших от паводка

17 мая 2024, 17:26
Фото: Александр Моор

Александр Моор отчитался перед главой МЧС Куренковым о паводковой ситуации

Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании правительственной комиссии рассказал главе МЧС Александру Куренкову о паводковой обстановке в регионе. Половодье в области продолжается уже месяц.

По словам главы региона, с апреля на территории Тюменской области были подтоплены свыше 490 домов, на сегодня 220 освободились от воды. Из опасной зоны в общей сложности были эвакуированы свыше 2 900 человек.

«Цифры не окончательные. Если на реке Ишим повсеместное устойчивое снижение уровня воды, то Тобол продолжает держать нас в напряжении, а на Иртыше пик еще не достигнут», — сказал Алексндр Моор.

Губернатор отметил, что Тюменская область продолжает противостоять паводку. Ранее «Наш город» сообщал, что более десятка населенных пунктов находится под угрозой подтопления.

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