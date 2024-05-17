«Цифры не окончательные»: Моор рассказал Куренкову о числе пострадавших от паводка

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
По словам главы региона, с апреля на территории Тюменской области были подтоплены свыше 490 домов, на сегодня 220 освободились от воды. Из опасной зоны в общей сложности были эвакуированы свыше 2 900 человек.
«Цифры не окончательные. Если на реке Ишим повсеместное устойчивое снижение уровня воды, то Тобол продолжает держать нас в напряжении, а на Иртыше пик еще не достигнут», — сказал Алексндр Моор.
Губернатор отметил, что Тюменская область продолжает противостоять паводку. Ранее «Наш город» сообщал, что более десятка населенных пунктов находится под угрозой подтопления.