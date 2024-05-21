Количество миллионеров за три недели резко выросло в Тюменской области

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Как рассказали в УФНС РБК Тюмень, до 11 апреля о доходе более 100 миллионов рублей отчитались всего 19 человек. Однако к началу мая количество объявившихся миллионеров увеличилось за счет подачи деклараций.
По данным налоговых деклараций за 2022 год, доход более 100 миллионов рублей был у 64 человек — на 1 больше. Количество миллиардеров по сравнению с 2022 годом не изменилось — их по-прежнему трое.
Ранее «Наш город» писал, что в 2023 году бюджет Тюмени стал рекордным по расходам и доходам. Доходы превысили показатели 2022 года на миллиард рублей, расходы — на два миллиарда.