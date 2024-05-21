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Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

В Тюменской области резко выросло количество миллионеров

Количество миллионеров за три недели резко выросло в Тюменской области

21 мая 2024, 03:07
Фото: 1MI

В Тюменской области резко выросло количество миллионеров

63 жителя региона задекларировали за 2023 год доход в размере более 100 миллионов рублей. При этом, в начале апреля миллионеров было в три раза меньше.

Как рассказали в УФНС РБК Тюмень, до 11 апреля о доходе более 100 миллионов рублей отчитались всего 19 человек. Однако к началу мая количество объявившихся миллионеров увеличилось за счет подачи деклараций.

По данным налоговых деклараций за 2022 год, доход более 100 миллионов рублей был у 64 человек — на 1 больше. Количество миллиардеров по сравнению с 2022 годом не изменилось — их по-прежнему трое.

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Ранее «Наш город» писал, что в 2023 году бюджет Тюмени стал рекордным по расходам и доходам. Доходы превысили показатели 2022 года на миллиард рублей, расходы — на два миллиарда.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Налоги#Доходы#Декларация о доходах#Миллиардер
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