nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Рысь в лесу Тюменской области попала на видео

«Самая красивая кошка»: в тюменском лесу заметили рысь. ВИДЕО

22 мая 2024, 07:52
Фото: 1MI

Рысь в лесу Тюменской области попала на видео

Рысь попала в фотоловушку Чугунаевского охотхозяйства. Она заметила камеру, но покидать кадр не стала.

В Чугунаевском охотхозяйстве была замечена рысь. Кадрами поделились специалисты охотхозяйства в Телеграм-канале.

«Просили кису — получайте. Красивая кошка позирует перед фотоловушкой в ранее утреннее время», — подписали они видео.
Видео: Охотхозяйство Чугунаевское / Телеграм

Комментаторы восторгаются диким животным, но уточняют, что встретиться с ним вживую не хотели бы.

«Самая красивая кошка! Не дай Бог встретиться только», — пишет Светлана.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области водитель сбил лося, который вышел на дорогу. В результате аварии автомобилист получил травмы.

Читайте также:
Под угрозой затопления в Тобольском районе оказались почти 30 населенных пунктовАгрессивная собака погрызла двух пенсионерок в Тюменской областиСамолет из Уфы экстренно сел в Тюмени
#Любовь Селезнева#Общество#Видео#Лес#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Видеоролик#Рысь
Подпишитесь
Топить будет долго: губернатор Моор рассказал, каким будет паводок в Тобольске
Сегодня, 06:01
«Минус» возвращается: на Тюменскую область надвигаются заморозки
Вчера, 07:41
В известном тюменском ресторане нашли опасные мясные закуски
Вчера, 04:10
По тюменской деревне бродит одинокий породистый пес. Его хозяин погиб на СВО
Вчера, 11:21
Устали от поломок: тюменцы массово избавляются от китайских автомобилей
Вчера, 02:36
Лучше не стало: уровень воды в реках Тобол и Иртыш продолжает расти
Сегодня, 04:05
"