«Самая красивая кошка»: в тюменском лесу заметили рысь. ВИДЕО

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В Чугунаевском охотхозяйстве была замечена рысь. Кадрами поделились специалисты охотхозяйства в Телеграм-канале.
«Просили кису — получайте. Красивая кошка позирует перед фотоловушкой в ранее утреннее время», — подписали они видео.
Комментаторы восторгаются диким животным, но уточняют, что встретиться с ним вживую не хотели бы.
«Самая красивая кошка! Не дай Бог встретиться только», — пишет Светлана.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области водитель сбил лося, который вышел на дорогу. В результате аварии автомобилист получил травмы.