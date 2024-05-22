nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

В Тобольском районе может затопить 27 населенных пунктов

Под угрозой затопления в Тобольском районе оказались почти 30 населенных пунктов

22 мая 2024, 07:35
Фото: 1MI

В Тобольском районе может затопить 27 населенных пунктов

Власти опубликовали обновленный список деревень и сел, которые могут быть подтоплены. Сейчас там создают земляные насыпи и запасаются мешками с песком.

В Тобольском районе под угрозой затопления находятся 27 населенных пунктов. Их обновленным списком поделился глава района Леонид Митрюшкин.

В список внесены деревни Устамак, Юрты Иртышатские, Сабанаки, Исеневская, Савина, Башкова, Ломаева, Веснина, Кугаева, Винокурова, Медведчикова, Абрамова, Экстезерь, Черкашина, Шестакова, Бронникова, Бабандина, Панова, Пивнова, Панушкова, Лытника и Нижние Армезяны. Также в списке числятся села Ворогушино, Малая Зоркольцева и поселки Сузгун, Надцы и Пенья.

Лучше не стало: уровень воды в реках Тобол и Иртыш продолжает расти
Узнать подробнее

В этих населенных пунктах идет подготовка к паводку — создаются оградительные земляные валы и формируются мешки с песком. Жителям деревень и сел рекомендуют быть готовыми к эвакуации и собрать вещи заранее.

Ранее «Наш город» писал, что губернатор Александр Моор поделился прогнозом на паводок в Тобольском районе. По его словам, топить район будет долго.

Читайте также:
Завораживающее зрелище: тюменцы смогут увидеть парад планет в начале июняАгрессивная собака погрызла двух пенсионерок в Тюменской областиДля расширения Салаирского тракта в Тюмени изымут 119 участков
#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Тобольск#Тобольский район#Река#Деревни#Потоп#Паводок#Села#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Топить будет долго: губернатор Моор рассказал, каким будет паводок в Тобольске
Сегодня, 06:01
«Минус» возвращается: на Тюменскую область надвигаются заморозки
Вчера, 07:41
В известном тюменском ресторане нашли опасные мясные закуски
Вчера, 04:10
По тюменской деревне бродит одинокий породистый пес. Его хозяин погиб на СВО
Вчера, 11:21
Устали от поломок: тюменцы массово избавляются от китайских автомобилей
Вчера, 02:36
Лучше не стало: уровень воды в реках Тобол и Иртыш продолжает расти
Сегодня, 04:05
"