Под угрозой затопления в Тобольском районе оказались почти 30 населенных пунктов

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В Тобольском районе под угрозой затопления находятся 27 населенных пунктов. Их обновленным списком поделился глава района Леонид Митрюшкин.
В список внесены деревни Устамак, Юрты Иртышатские, Сабанаки, Исеневская, Савина, Башкова, Ломаева, Веснина, Кугаева, Винокурова, Медведчикова, Абрамова, Экстезерь, Черкашина, Шестакова, Бронникова, Бабандина, Панова, Пивнова, Панушкова, Лытника и Нижние Армезяны. Также в списке числятся села Ворогушино, Малая Зоркольцева и поселки Сузгун, Надцы и Пенья.
В этих населенных пунктах идет подготовка к паводку — создаются оградительные земляные валы и формируются мешки с песком. Жителям деревень и сел рекомендуют быть готовыми к эвакуации и собрать вещи заранее.
Ранее «Наш город» писал, что губернатор Александр Моор поделился прогнозом на паводок в Тобольском районе. По его словам, топить район будет долго.