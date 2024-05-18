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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В Тюменской области водитель Kia попал в больницу после столкновения с лосем

Тюменец попал в больницу после столкновения с лосем

18 мая 2024, 12:16
Фото: ГБДД

В Тюменской области водитель Kia попал в больницу после столкновения с лосем

Жуткая авария произошла в пятницу на федеральной трассе Тюмень — Омск. На участке автодороги в Ишимском районе, на 262-м километре, водитель Kia сбил переходившего дорогу лося.
Сюжет
ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия автовладелец получил тяжелые травмы ии был госпитализирован. Животное, к сожалению, от полученных ранений скончалось.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дороге, особенно в темное время суток.

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