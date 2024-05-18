Тюменец попал в больницу после столкновения с лосем

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В результате дорожно-транспортного происшествия автовладелец получил тяжелые травмы ии был госпитализирован. Животное, к сожалению, от полученных ранений скончалось.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дороге, особенно в темное время суток.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург в результате ДТП с участием ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris погиб один человек. Еще трое получили травмы.