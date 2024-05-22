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2024
Есть свой минимум: тюменцам рассказали, как набрать недостающий стаж для пенсии
В этом году для выхода на пенсию нужно иметь минимум 15 лет стажа и 28.2 пенсионных коэффициента (ИПК). С 2025 года минимум ИПК будет поднят до 30.
22 мая, 08:43
2023
Многие тюменцы вышли на пенсию раньше срока
В 2023 году вышли на пенсию досрочно в связи с длительным стажем работы вышел 101 тюменец, сообщили в региональном отделении Социального фонда РФ.
14 апреля 2023, 07:45

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