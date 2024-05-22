Есть свой минимум: тюменцам рассказали, как набрать недостающий стаж для пенсии

В этом году для выхода на пенсию нужно иметь минимум 15 лет стажа и 28.2 пенсионных коэффициента (ИПК). С 2025 года минимум ИПК будет поднят до 30.