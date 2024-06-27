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Максим Афанасьев не готов сразу стать мэром Тюмени

Максим Афанасьев не готов сразу стать мэром Тюмени

27 июня 2024, 07:49
Фото: 1MI
Новоизбранный мэр Тюмени Максим Афанасьев вступит в должность главы администрации с понедельника, 1 июля. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, присутствовавший на заседании городской думы.

Глава региона поздравил губернатор Афанасьева с избранием на должность мэра областной столицы и обозначил задачи, которые стоят перед градоначальником.

«Развитие городской агломерации, инфраструктуры, создание новых рабочих мест — задачи, которые стоят перед главой Тюмени и депутатским корпусом. Максим Афанасьев получил серьезную закалку и профессиональный рост, работая пять лет главой Тобольска — ему удалось создать в муниципалитете совершенно другую атмосферу общения между властью и жителями. Уверен, этот позитивный опыт Максим Викторович применит и в городе Тюмени. Это ключевой фактор успешности власти», — подчеркнул Александр Моор.

В свою очередь Афанасьев отметил, что в его трудовой деятельности начинается важный этап, но достигнуть поставленных перед ним целей и задач поможет наработанный ранее опыт.

«Работа в команде, преемственность целей и проектов — для меня не просто слова. Это основа, я бы сказал, главный принцип, позволяющий добиваться нужного результата. Планка очень высокая, но это меня не пугает. К своим новым обязанностям я приступлю с 1 июля. В день города Тобольска я буду с тоболяками», — сообщил Афанасьев в своем тг-канале.
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Напомним, выборы нового главы администрации Тюмени состоялись сегодня в рамках очередного заседания Тюменской городской Думы. За кандидатуру Афанасьева проголосовал 31 депутат из 32 присутствующих.

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