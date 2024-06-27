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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Тюмени выбрали главу города, заводчанина наказали за съемку трупа и подешевели шубы

В Тюмени выбрали главу города, заводчанина наказали за съемку трупа и подешевели шубы

27 июня 2024, 13:09
Фото: 1MI
Дайджест событий в Тюменской области за 27 июня.
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Максим Афанасьев, добро пожаловать!

Сегодня депутаты городской Думы единогласно избрали новым главой городской администрации Максима Афанасьева. К исполнению возложенных полномочий он приступи с 1 июля. За оставшееся время ему нужно завершить дела в Тобольске, где он также числился главой города.

На Афанасьева возлагают большие надежды, ведь за 5 лет он смог кардинально преобразить Тобольск и завоевать народную любовь. Депутаты надеются, что на позитивные изменения и в Тюмени.

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Сначала арест, потом снятие полномочий

Также на заседании в городской Думе сняли полномочия с народного избранника Андрея Кима, который подозревается в получении взятки и уже сознался в этом. Сам политик находится под домашним арестом, заявление о досрочной отставку он направил еще 13 июня. Но у Дыме есть четкий регламент и снять с Кима звание депутата смогли только сегодня.

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Мертвецов снимать запрещено

Коллегу погибшего сотрудника Винзилинского завода керамических стеновых материалов приговорили к 200 часам обязательных работ. Поводом для обвинения стал ролик, который снял мужчина в день гибели коллеги.

Изувеченный труп заводчанина, которого зажало между дном приемного бункера и ленточным конвейером было детально зафиксировано на видео и распространено в социальных сетях. Обвинение выдвинули за распространение сведений частной жизни без его согласия .

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Минимальный спрос и цены на шубы

Из-за снижения спроса в Тюмени рекордно подешевели шубы. В некоторых магазинах ценные изделия продают со скидкой до 60%. Причем снижение цен касается всех меховых изделий. Ведь летом горожане не спешат покупать мех, а магазинам все также нужна выручка.

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Путь в лес разблокирован

В Тюменской области сняли запрет на посещение лесов, однако особый противопожарный режим продолжает действовать. Тюменцам все еще нельзя разводить открытый огонь и заниматься пожароопасными работами на землях всех категорий. Но вылазки на природы без использования огня теперь доступны каждому.

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