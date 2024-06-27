В Тюмени выбрали главу города, заводчанина наказали за съемку трупа и подешевели шубы

Также на заседании в городской Думе сняли полномочия с народного избранника Андрея Кима, который подозревается в получении взятки и уже сознался в этом. Сам политик находится под домашним арестом, заявление о досрочной отставку он направил еще 13 июня. Но у Дыме есть четкий регламент и снять с Кима звание депутата смогли только сегодня.