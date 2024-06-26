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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

В Тюмени мелеет Тура, бегают оленята, закрывается ресторан и умирают нерожденные дети

В Тюмени мелеет Тура, бегают оленята, закрывается ресторан и умирают нерожденные дети

26 июня 2024, 12:53
Фото: 1MI
Дайджест событий в Тюменской области за 26 июня.
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В городе заметили оленят

Сегодня в районе Тюменской слободы местные жители заметили двух растерянных оленят. Пробегающих животных тюменцы сняли на видео. Откуда они прибежали в город неизвестно, предполагается, что они бродили в поисках еды и запах привел из к черте города.

В микрорайоне Тюмени заметили потерявшихся оленят. ВИДЕО
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Критическое падение Туры

Уровень воды в тюменской Туре продолжает стремительно мелеть. Каждый день река теряет по десятку сантиметров, а это огромные объемы воды. к 26 июня показатель водности снизился до 95 сантиметров. Эксперты строят неутешительные прогнозы и напоминают о том, что от этой водной артерии зависит коммунальное хозяйство города.

Катастрофа большого города. В тюменской Туре уровень воды упал уже до 95 сантиметров
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Пока, Максимыч!

Ресторан с 16-летней историей прекратит работу 1 августа. Сегодня стало известно, что любимый многими тюменцами ресторан русской кухни «Максимыч» закроется в этом году, но не навсегда. Хозяйка заведения Лариса Невидайло сообщила, что здание закрывается на реконструкцию. Уже готов новый дизайн-проект нового «Максимыча». Владелица обещает, что после переработки ресторана, заведение выйдет на новый уровень.

В Тюмени закроется популярный ресторан русской кухни
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Они могли спасти малыша

Тюменские родители, потерявшие ребенка на 39 неделе беременности обратились в прокуратуру с жалобой на местный перинатальный центр. Выяснилось, что в медицинское учреждение беременная женщина поступила с повышенным давлением, однако врачи не нашли никаких патологий и не приняли никаких мер. На следующий день ребенок умер.

Прокуроры смогли добиться выплаты для пострадавших родителей суммой в 1,2 миллиона рублей, они доказали, что пара потеряла малыша из-за халатности врачей.

Перинатальный центр Тюмени наказали за смерть неродившегося ребенка
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Мужчина с татуировкой феникса

Сегодня было объявлено о пропаже тюменца. С прошлой пятницы Иван Мурычев не выходит на связь с родственниками. Рост мужчины 160 сантиметров, у него короткие волосы, а на правом предплечье татуировка с фениксом.

Если вы видели этого мужчину или знаете что-то о его местонахождении, обратитесь по телефону: 8-932-323-99-11 или в полицию.

39-летний мужчина с татуировкой пропал в Тюмени
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Трагическое прощание

Сегодня в Уватском районе простились с бойцом СВО Михаилом Шаровым. Он ушел в зону боевых действий еще в декабре 2023 года, там он выполнял боевые задачи на передовой в составе мотострелкового батальона. Несколько раз он был ранен, но возвращался в строй.

Связь с бойцом оборвалась еще 10 января, мужчине было 28 лет.

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