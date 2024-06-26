В Тюмени мелеет Тура, бегают оленята, закрывается ресторан и умирают нерожденные дети

Сегодня в Уватском районе простились с бойцом СВО Михаилом Шаровым. Он ушел в зону боевых действий еще в декабре 2023 года, там он выполнял боевые задачи на передовой в составе мотострелкового батальона. Несколько раз он был ранен, но возвращался в строй.