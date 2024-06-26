В Тюмени мелеет Тура, бегают оленята, закрывается ресторан и умирают нерожденные дети

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Сегодня в районе Тюменской слободы местные жители заметили двух растерянных оленят. Пробегающих животных тюменцы сняли на видео. Откуда они прибежали в город неизвестно, предполагается, что они бродили в поисках еды и запах привел из к черте города.
Уровень воды в тюменской Туре продолжает стремительно мелеть. Каждый день река теряет по десятку сантиметров, а это огромные объемы воды. к 26 июня показатель водности снизился до 95 сантиметров. Эксперты строят неутешительные прогнозы и напоминают о том, что от этой водной артерии зависит коммунальное хозяйство города.
Ресторан с 16-летней историей прекратит работу 1 августа. Сегодня стало известно, что любимый многими тюменцами ресторан русской кухни «Максимыч» закроется в этом году, но не навсегда. Хозяйка заведения Лариса Невидайло сообщила, что здание закрывается на реконструкцию. Уже готов новый дизайн-проект нового «Максимыча». Владелица обещает, что после переработки ресторана, заведение выйдет на новый уровень.
Тюменские родители, потерявшие ребенка на 39 неделе беременности обратились в прокуратуру с жалобой на местный перинатальный центр. Выяснилось, что в медицинское учреждение беременная женщина поступила с повышенным давлением, однако врачи не нашли никаких патологий и не приняли никаких мер. На следующий день ребенок умер.
Прокуроры смогли добиться выплаты для пострадавших родителей суммой в 1,2 миллиона рублей, они доказали, что пара потеряла малыша из-за халатности врачей.
Сегодня было объявлено о пропаже тюменца. С прошлой пятницы Иван Мурычев не выходит на связь с родственниками. Рост мужчины 160 сантиметров, у него короткие волосы, а на правом предплечье татуировка с фениксом.
Если вы видели этого мужчину или знаете что-то о его местонахождении, обратитесь по телефону: 8-932-323-99-11 или в полицию.
Сегодня в Уватском районе простились с бойцом СВО Михаилом Шаровым. Он ушел в зону боевых действий еще в декабре 2023 года, там он выполнял боевые задачи на передовой в составе мотострелкового батальона. Несколько раз он был ранен, но возвращался в строй.
Связь с бойцом оборвалась еще 10 января, мужчине было 28 лет.