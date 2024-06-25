В Тюмени гудят сирены, а горожане бронируют базы отдыха и не могут взять ипотеку

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
17-летний парень решил подвезти свою бабушку до магазина, несмотря на отсутствие водительских прав. На трассе в Ялуторовском районе он не справился с управлением и транспортное средство перевернулось.
Юный водитель в результате аварии не пострадал, но его 59-летняя родственница погибла на месте.
Тюменская река вновь начала интенсивно мелеть. За сутки она потеряла 10 сантиметров и теперь уровень воды опустился до 108 сантиметров. Хотя еще месяц назад Тура разливалась до отметки в 494 сантиметра.
Темпы обмеления реки пугают горожан. Они опасаются, что уже к середине лета от Туры ничего не останется.
Однако другие водоемы Тюменской области пока не так критично обмелении, да и пляжи привлекают все больше горожан. На фоне благоприятных прогнозов погоды жители Тюмени забронировали все доступные места на местных базах отдыха до середины августа.
В преддверии выборов главы города, которые пройдет в Тюмени 27 июня, появилась инсайдерская информация о том, что кресло скорее всего займет Максим Афанасьев, который сейчас числится главой Тобольска.
Источники тюменских редакций сообщают о том, что персону Афанасьева согласовали уже на всех уровнях и грядущие выборы — лишь формальность.
Риелтор рассказал редакции, что льготную ипотеку про программе «Господдержка» уже перестали оформлять. Документально она действует до 1 июля, однако уже на этой неделе банки отказывают в оформлении кредита по льготным условиям.
Однако ходят слухи, что эту программу сменят несколько новых, они, по предположениям, будут более локальными.
Сегодня в Тюмени вновь прошла проверка систем оповещения. И как это часто бывает, не все услышали громкий гул. Жители частного сектора в районе улицы Чернышевского, районов Московского тракта, микрорайонов Правобережный, Видный, Ново-Патрушево и Дружбы сообщили о том, что до них звук не дошел.
Таке стало известно о гибели на СВО ефрейтора из Тюменской области. Ранее боец Григорий Раев уже получал травму, но после выздоровления он вернулся в строй. За мужество и отвагу он был награжден медалью Жукова.
Прощание с героем прошло сегодня в Ялуторовске.