ТОП-10 проблем Тюмени, которые предстоит решать новому главе Максиму Афанасьеву

Так, общественник Алексей Савоськин говорит о том, что нужно сначала строить дорогу, а потом уже возводить ЖК. Новому главе города придется непросто, если он пойдет этим путем. Ведь застройщики привыкли работать по былым условиям. Однако, может быть новый глава найдет более компромиссное решение? К тому же во времена работы в 2010-х годах в тюменской администрации именно Афанасьев стал продвигать идею развития платного парковочного пространства для борьбы с пробками. Это решение до сих пор считают спорным.