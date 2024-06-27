ТОП-10 проблем Тюмени, которые предстоит решать новому главе Максиму Афанасьеву

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:24
В Тюмени давно говорят о том, что уже вот-вот в городе официально будет зарегистрирован миллион жителей, к этому активно стремится местная власть на всех уровнях. Однако даже в долгосрочном плане развития города указано, что естественным путем достичь этой цели не удастся. Не помогут даже мигранты, которые, по плану городской администрации, в перспективе также пополнят численность тюменцев.
«Многие говорят о том, что статус миллионника ничего не дает, однако все же крупным городам федералы уделяют чуть больше внимания и финансирования, на них ориентируются при реализации крупных проектов, что на руку местным властям», — объяснил «Нашему городу» политолог Максим Дерябин.
К тому же еще при экс-главе Тюмени Руслане Кухаруке было принято решение о развитии Тюменской агломерации, в которую к 2025 году войдут два новых района — Тюменский и Нижнетавдинский.
А потому на плечи Максима Афанасьева лягут вопросы повышения рождаемости, которая в городе пока оставляет желать лучшего, а вместе с ней и численности населения, особенно в Год Семьи. Также необходимо курировать процесс расширения агломерации вместе с главой городской думы Светланой Ивановой. Об этой задаче новому главе города напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор сразу после проведения выборов.
С учетом того, что прирост население планируется и за счет мигрантов, придется решать проблемы связанные с работой иностранцев. В городе уже действует ряд запретов для мигрантов, им нельзя работать в сфере перевозок и общепите. Однако на стройках гостей из ближнего зарубежья активно включают в процессы даже при отсутствии необходимой квалификации. Эта проблема была обозначена на заседании городской Думы.
А потому новому главе городской администрации предстоит балансировать между задачей трудоустройства мигрантов, действующими запретами и вопросами квалификации таких специалистов. Плюс — общее недовольство горожан засильем иностранцев.
Тюмень часто ругают за бетонную набережную и нехватку «зеленых зон». Город преимущественно залит бетоном и с каждым годом деревьев становится все меньше. Однако вместе с тем горожане часто жалуются на тополиных пух, который опасен не только для аллергиков, так как разносит пыль и другие аллергены, но и для города в челом, ведь вспыхивает он, как спичка.
Отметим, что Максим Афанасьев, работая ранее в городской администрации Тюмени и в Тобольске на посту главы активно поднимал вопросы озеленения и его считают приверженцем экологического подхода к городу. А потому вполне вероятно, что вопрос озеленения города будет для Афанасьева приоритетным.
К выборам главы города в Туре уровень воды упал до 83 сантиметров. Хоть река и объект федерального значения, уже ни раз поднимался вопрос выделения средств из городского и областного бюджетов на очистительные и углубительные работы. Примечательного, что в речи одного из кандидатов на пост главы города звучало упоминание проведения работ на Туре.
Учитывая общественное переживание о состоянии главной водной артерии, Афанасьеву придется включаться и в этот вопрос. Пока неизвестно, будет ли он принимать требуемые народом и специалистами меры или все же станет ссылаться не нехватку бюджета.
Тюмень — город, который активно застраиваться. Темпы работы местных застройщиков бьют все рекорды, а вот дорожники за ними не поспевают. А потому новые ЖК есть, а комфортных выездов и широких дорог пока нет. В частности из-за этого горожане утром и вечером вынуждены стоять в пробках на улицах с перегруженной пропускной способностью.
Так, общественник Алексей Савоськин говорит о том, что нужно сначала строить дорогу, а потом уже возводить ЖК. Новому главе города придется непросто, если он пойдет этим путем. Ведь застройщики привыкли работать по былым условиям. Однако, может быть новый глава найдет более компромиссное решение? К тому же во времена работы в 2010-х годах в тюменской администрации именно Афанасьев стал продвигать идею развития платного парковочного пространства для борьбы с пробками. Это решение до сих пор считают спорным.
На фоне того, что в Тюмени ДТП с электросамокатами случаются достаточно часто, местные власти совместно с ГИБДД и представителями шерингоовых сервисов вводят новые ограничения, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако тюменцы продолжают ездить на самокатах по 2 человека и сбивать пешеходов.
Примечательно, что Афанасьев — сам сторонник средств индивидуальной мобильности, а потому он может привнести в регулирование движения этих видов транспорта что-то новое.
Еще в прошлом году отмечалось, что около 9 тысяч тюменцев живут в домах, признанных аварийными. Вдобавок прокурорские проверки периодически показывают недостоверность сведений в ГИС ЖКХ, где приуменьшается численность аварийного фонда. Тюменцы вынуждены обращаться в Генпрокуратуру, чтобы добиваться приближения сроков расселения.
К тому же недавно прокуроры выяснили, что участники СВО проживают в доме с непригодными для жизни условиями. Дело на личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В своей предвыборной речи Афанасьев обозначил, что проблемы аварийного жилья будут приоритетными, однако о запланированных мерах по решению проблемы он пока не рассказал.
Вместе с тем в городе продолжается реализация программы комплексного развития территорий. Она часто становится темой бурных обсуждений и противостояния горожан. Также в реализации программы задействованы и представители бизнеса, с которыми экс-глава Тюмени Руслан Кухарук наладил достаточно хорошие отношения.
Будет любопытно увидеть, какую стратегию изберет в реализации программы Афанасьев. однако известно, что он склонен прислушиваться к мнению населения.
с каждым годом в Тюмени отмечается все больше эпизодов загрязнения воздуха. Эколог Ирина Гаврина отмечает, что за последние 5 лет этот показатель вырос в 2-4 раза. Известно, что главным загрязнителем в Тюменской области является PM2.5 — это микроскопические частицы сажи, резины, асфальта и мельчайших капелек жидкости, которые могут попадать в организм человека.
Постоянно ухудшающееся качество воздуха в Тюмени крайне беспокоит местных жителей, а потому и эту проблему нельзя игнорировать.
Если смотреть на город с высоты, то выглядит он уже очень неоднородным. У Тюмени нет стилистического единства. О необходимости создания единого стиля Тюмени говорил и экс-глава города Руслан Кухарук, однако показать высоких результатов в этой области ему не удалось. А проблема остается актуальной. Все чаще поднимается вопрос возвращение позиции главного городского архитектора.
К тому же активная застройка окраин города и деловой центр в его средине вынуждают горожан каждое утро добираться из первой точки во вторую и обратно. А отсюда и растут ноги проблем с пробками и загрязнением воздуха. Еще Владимир Якушев предлагал создать деловую локацию ближе к окраине, чтобы урегулировать потоки. Однако Александр Моор и Руслан Кухарук эту идею не реализовали. Посмотрим, возьмется ли за нее Максим Афанасьев.