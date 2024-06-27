В Тюменской области шубы подорожали почти на 40 процентов

За три года средняя стоимость шуб выросла на 20 тысяч рублей. Почему тюменцы все чаще отдают предпочтение более дешевым меховым изделиям — рассказала директор магазина шуб РБК Тюмень.