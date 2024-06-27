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Шуба

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2024
В Тюмени выбрали главу города, заводчанина наказали за съемку трупа и подешевели шубы
27 июня, 13:09
Из-за низкого спроса шубы из натурального меха в Тюмени подешевели до 60%
По словам продавцов, на цены повлияли несколько причин. Кто не смог адаптироваться к новым условиям, чтобы поддерживать бизнес — вынужден закрыться.
27 июня, 08:45
Таможенники обнаружили 226 нелегальных шуб в торговом центре Тюмени
Общая стоимость всех шуб составила более 9 миллионов рублей. Меховые изделия были привезены из Греции, Италии и Турции.
23 мая, 06:27
В Тюменской области шубы подорожали почти на 40 процентов
За три года средняя стоимость шуб выросла на 20 тысяч рублей. Почему тюменцы все чаще отдают предпочтение более дешевым меховым изделиям — рассказала директор магазина шуб РБК Тюмень.
16 января, 05:08
2023
В Тюмени шубы подорожали почти в два раза
В Тюменской области практически в два подорожали шубы. Сегодня средняя цена меховых изделий составляет 66 тысяч рублей. Для сравнения, в марте шубы в среднем стоили 34 тысячи.
14 июля 2023, 07:14
Из Тюмени может уйти известный меховой бренд
Инспекция ФНС №4 Москвы обратилась в арбитражный суд с иском на 411 млн рублей в отношении меховой фабрики «Елена Фурс». Большой тюменский магазин работает пока в штатном режиме.
22 марта 2023, 09:51

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