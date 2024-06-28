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Published Сегодня, 02:48

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Updated Сегодня, 02:54

В Тюмени выступит стендап-комик Евгений Чебатков

Известный стендап-комик выступит в Тюмени

28 июня 2024, 02:48
Фото: Евгений Чебатков / ВКонтакте

В Тюмени выступит стендап-комик Евгений Чебатков

Концерт стендапера пройдет на площадке ДК «Нефтяник». Мероприятие запланировано на ноябрь.

В Тюмени выступит известный стендап-комик Евгений Чебатков. Мероприятие состоится 11 ноября в ДК «Нефтяник», указано на сайте «Яндекс Афиша».

«Евгений Чебатков — стендап комик, известный своим ярким стилем и оригинальными шутками. Энергично, смешно и очень эмоционально — так проходят все его выступления. Евгений не прибегает в своей комедии к пошлости и нецензурной брани, отчего его живые шоу подходят для людей совершенно разных поколений», — указано в описании концерта.
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Билеты уже в продаже, они стоят от 2 до 5 тысяч рублей. Самые дешевые билеты — на балконе, самые дорогие — перед сценой.

Ранее «Наш город» писал, что певица Слава даст концерт в тюменском ресторане. Мероприятие запланировано на середину октября.

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