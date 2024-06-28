Известный стендап-комик выступит в Тюмени

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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Updated Сегодня, 02:54
В Тюмени выступит известный стендап-комик Евгений Чебатков. Мероприятие состоится 11 ноября в ДК «Нефтяник», указано на сайте «Яндекс Афиша».
«Евгений Чебатков — стендап комик, известный своим ярким стилем и оригинальными шутками. Энергично, смешно и очень эмоционально — так проходят все его выступления. Евгений не прибегает в своей комедии к пошлости и нецензурной брани, отчего его живые шоу подходят для людей совершенно разных поколений», — указано в описании концерта.
Билеты уже в продаже, они стоят от 2 до 5 тысяч рублей. Самые дешевые билеты — на балконе, самые дорогие — перед сценой.
Ранее «Наш город» писал, что певица Слава даст концерт в тюменском ресторане. Мероприятие запланировано на середину октября.