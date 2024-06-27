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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

В Тюмени появилась услуга арендовать девушку на выпускной

В Тюмени появилась услуга арендовать девушку на выпускной

27 июня 2024, 10:48
Фото: 1MI
В Тюмени на сервисе объявлений Авито появилась услуга для аренды девушки для выпускного вечера. С назначенными датами на прощание со школой парни могут за приличные суммы привести красивую девушку на выпуск. При этом спектр услуг предоставляется самый разный.

Согласно объявлению, за банальное присутствие на выпускном желающему придется заплатить 14 тысяч рублей. Если же он захочет как-то повзаимодействовать с девушкой этим вечером, то за это придется доплатить. Например, совместный танец стоит от 6 тысяч, а презентация клиента в лучшем свете перед другими девушками — 80 тысяч.

Фото: Авито

При этом предлагающий услугу дает покупателю выбрать одежду, в которой придет девушка, а также просит доплату за присутствие не только на церемонии, но и на вечерней части, за нее придется заплатить 55 тысяч сверху.

Напомним, что даты выпускных в регионах страны ранее определили в Минпросвещения, в Тюмени же прощание со школой планируется торжественным. Так, выпускники станцуют вальс на набережной Туры.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Выпускники#Выпускной вечер
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