В Тюмени появилась услуга арендовать девушку на выпускной

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Согласно объявлению, за банальное присутствие на выпускном желающему придется заплатить 14 тысяч рублей. Если же он захочет как-то повзаимодействовать с девушкой этим вечером, то за это придется доплатить. Например, совместный танец стоит от 6 тысяч, а презентация клиента в лучшем свете перед другими девушками — 80 тысяч.
При этом предлагающий услугу дает покупателю выбрать одежду, в которой придет девушка, а также просит доплату за присутствие не только на церемонии, но и на вечерней части, за нее придется заплатить 55 тысяч сверху.
Напомним, что даты выпускных в регионах страны ранее определили в Минпросвещения, в Тюмени же прощание со школой планируется торжественным. Так, выпускники станцуют вальс на набережной Туры.