В Тюмени появилась услуга арендовать девушку на выпускной

Согласно объявлению, за банальное присутствие на выпускном желающему придется заплатить 14 тысяч рублей. Если же он захочет как-то повзаимодействовать с девушкой этим вечером, то за это придется доплатить. Например, совместный танец стоит от 6 тысяч, а презентация клиента в лучшем свете перед другими девушками — 80 тысяч.