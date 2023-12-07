«Мертвые души»: почему пригороды Тюмени остались без перевозчика

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
«Наш город» уже писал, что жители Тюмени и Тюменского района, которые по сути составляют одну агломерацию, в 2024 году могут остаться без перевозчика. На два объявленных конкурса не заявился ни один поставщик. Всего конкурсы объявлялись на 370 млн рублей на трехлетний срок, тогда как в аналогичный период прошлых лет перевозки по тем же маршрутам стоили более чем в два раза дороже — около 800 млн рублей.
В региональном ГКУ «Автомобильные дороги» подтвердили, что конкурсы признаны несостоявшимися.
«В связи с тем, что закупки признаны несостоявшимися, ГКУ ТО „УАД“ объявлены закупки по потребностям в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“ на портале поставщиков г. Москвы zakupki.mos.ru», — говорится в ответе автодорожников.
Переводя с чиновничьего на русский, это означает, что власти ищут временное решение. Статья, на которую ссылаются чиновники, регламентирует закупку у единственного поставщика. А «воротами» для такой возможности, согласно уточняющему пункту 4, является ограничение суммы предлагаемых к заключению контрактов.
Действительно, на указанном чиновниками сайте появились целый ряд закупок стоимостью на более 600 тысяч рублей с теми же маршрутами, что в укрупненных контрактах, но поделенные на мелкие лоты и сроком на один месяц — январь 2024 года. Что власти планируют делать дальше в ответе на свой запрос они не указали.
Интересно, что на укрупненность лотов еще на первой итерации поиска подрядчика пожаловался в УФАС Александр Лысенко, однако антимонопольщики жалобу отклонили. Хотя, как оказалось, в итоге власти к дроблению же и пришли.
Пояснили в региональном ГКУ и причину снижения стоимости контрактов. Оказывается, в предыдущих двух внутри их цены сидели два параметра: возмещение расходов на услуги автовокзалов и автостанций и на обновление подвижного состава. Теперь же их вынесли «за скобки» и предлагают платить в виде субсидий.
«Снижение начальной (максимальной) цены государственных контрактов на перевозки обусловлено выделением из НМЦК величины субсидий на возмещение расходов на услуги автовокзалов и автостанций и на обновление подвижного состава в целях обеспечения целевого расходования бюджетных средств. Решение о выведении суммы субсидий из суммы контрактов было принято на основании анализа нарушений действующих контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на 2021–2023 гг. и последующей претензионной работы», — пояснили чиновники свое решение.
И даже привели расчеты: если включить предполагаемую сумму субсидий (в почти 500 млн рублей по обоим контрактам), то в итоге перевозчик вроде как должен получить больше денег, чем в предыдущие три года.
«НМЦК в рамках рассматриваемой маршрутной сети Тюменского района с учетом субсидий составляет 866 171 277,36 руб. (т.е. рост НМЦК по отношению к предыдущему периоду составил 9,7%)», — пояснили чиновники.
Однако с субсидиями все оказалось не так просто, как объяснили чиновники. Платить их будут по факту — именно такое условие содержится в проекте госконтрактов.
И тут, как пояснил «Нашему городу» источник знакомый с ситуацией на рынке тюменских перевозок, есть целых два подводных валуна. Первый — это отсутствие регламентирующего выплату таких субсидий нормативного акта.
«Документ пока не принят, есть только проекты, поэтому как можно делать расчеты без него — остается непонятным. Тем более даже про проекту, для выплаты требуется показатель выполнения в 99% по итогам года, а это практически недостижимый показатель. Этот момент перевозчики Тюменской области рассматривают как один из рисков», — пояснил собеседник издания.
Второй момент, который смущает тюменский бизнес — куда более серьезный, объясняет источник. И именно поэтому игроки побоялись заходить на объявленные конкурсы.
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитывается упрощенно по формуле: затраты минус предполагаемая выручка и минус субсидии. И вот тут кроется момент, который больше всего смущает предпринимателей — по прикидке бизнесменов, пассажиропоток в этих расчетах завышен. То есть по сути расчетная выручка получается больше, а цена контракта таким образом — меньше, предположил источник.
«Предполагаемая выручка должна быть рассчитана на основе пассажиропотока за прошлый год, а сейчас он — больше, как мы поняли. Таким образом, „надутый“ пассажиропоток увеличил предполагаемую выручку и сократил цену договора», — делится собеседник издания.
Далее, пояснил источник, если предположить, что пассажиров будет много (и перевозчик получит большую прибыль), то по идее нужно, как было раньше, включить в НМЦК и затраты на использование услуг автовокзала (это около 60 рублей за человека). Но в этом году их вывели в субсидии и будут платить по факту.
«А если бы этого не было сделано и автовокзалы сидели бы в НМЦК, то перевозчик бы получил необоснованную прибыль за „мертвые души. А так — по субсидии получится реальная цифра, и одновременно затраты сократили на выручку за счет необоснованных цифр пассажиропотока“, — добавил собеседник.
Он подчеркнул, что при таком раскладе перевозчики, безусловно, не захотели принимать участие в конкурсах и ждут более выгодных и справедливых условий. Чтобы выяснить, насколько верны расчеты источника, мы отправили дополнительный запрос в региональное ГКУ «Автодорог», по получению ответа, мы уведомим читателей.