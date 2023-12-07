«Мертвые души»: почему пригороды Тюмени остались без перевозчика

«Наш город» уже писал, что жители Тюмени и Тюменского района, которые по сути составляют одну агломерацию, в 2024 году могут остаться без перевозчика. На два объявленных конкурса не заявился ни один поставщик. Всего конкурсы объявлялись на 370 млн рублей на трехлетний срок, тогда как в аналогичный период прошлых лет перевозки по тем же маршрутам стоили более чем в два раза дороже — около 800 млн рублей.