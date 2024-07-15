13 незаконных свалок под тюменским селом уберут за 20 миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Под Заводоуковском уберут 13 незаконных свалок. Они расположены в 500 метрах от села Бигила, говорится в тендере, опубликованном на Госзакупках.
Раньше на месте свалок находился песчаный карьер. Мусор планируется убрать до 8 октября, на эти цели направлены 21.2 миллиона рублей. Подрядчика, который займется ликвидацией свалок, определят 17 июля.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти рассказали о последствиях паводка. К сентябрю все пострадавшие от воды дома будут отремонтированы.