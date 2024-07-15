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13 незаконных свалок под тюменским селом уберут за 20 миллионов рублей

13 незаконных свалок под тюменским селом уберут за 20 миллионов рублей

15 июля 2024, 08:07
Фото: 1MI
Свалки расположены неподалеку от села Бигила в Заводоуковском районе. Раньше там находился песчаный карьер.

Под Заводоуковском уберут 13 незаконных свалок. Они расположены в 500 метрах от села Бигила, говорится в тендере, опубликованном на Госзакупках.

Раньше на месте свалок находился песчаный карьер. Мусор планируется убрать до 8 октября, на эти цели направлены 21.2 миллиона рублей. Подрядчика, который займется ликвидацией свалок, определят 17 июля.

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Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти рассказали о последствиях паводка. К сентябрю все пострадавшие от воды дома будут отремонтированы.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Закупки#Мусор#Заводоуковск#Свалки#Села#Госзакупка
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