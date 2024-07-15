В топ-10 городов по вводу жилья попала Тюмень

Тюмень заняла шестую строчку в рейтинге городов по объемам введенного в 2023 году жилья. За год в городе ввели 1.4 миллиона квадратных метров жилья — рост составил 15,8%. По данным исследования РИА Новостей, в Тюмени на одного человека приходится 1.6 квадратных метра жилья.