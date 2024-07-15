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Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

В топ-10 городов по вводу жилья попала Тюмень

В топ-10 городов по вводу жилья попала Тюмень

15 июля 2024, 04:05
Фото: Изображение Midjourney
По объему введенного в 2023 году жилья Тюмень заняла шестое место. За год объем вырос на 15,8%.

Тюмень заняла шестую строчку в рейтинге городов по объемам введенного в 2023 году жилья. За год в городе ввели 1.4 миллиона квадратных метров жилья — рост составил 15,8%. По данным исследования РИА Новостей, в Тюмени на одного человека приходится 1.6 квадратных метра жилья.

Лидерами рейтинга стали Москва, в которой ввели 7.3 миллиона квадратных метра жилья, Санкт-Петербург — 3.5 миллиона, Краснодар — 3.3 миллиона, Новосибирск и Екатеринбург — по 1.9 миллиона.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени доля проданной на торгах коммерческой недвижимости выросла в шесть раз. Увеличение продаж эксперты связывают с ростом рынка недвижимости.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Рейтинги#Новости тюмени#Жилье#Ввод жилья#Новостройки
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