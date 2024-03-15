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В Тюмени за три миллиона снесут деревянный дом

Дом возле железнодорожного вокзала снесут в Тюмени

15 марта 2024, 02:17
Фото: 1MI

В Тюмени за три миллиона снесут деревянный дом

Деревянный дом признали аварийным. Власти ищут подрядчика, который займется его сносом.

В Тюмени снесут дом, расположенный возле железнодорожного вокзала. Об этом стало известно из тендера, опубликованного на Госзакупках.

«Выполнение работ по сносу жилого дома и надворных построек, расположенные по адресу: г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 30», — указано в документе.
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Здание, построенное в 1956 году, было признано аварийным. На его снос власти выделили 3.3 миллиона рублей. Подрядчик будет определен 19 марта.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени под снос попала почти сотня домов. Их снесут в рамках реализации различных программ

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