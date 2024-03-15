Дом возле железнодорожного вокзала снесут в Тюмени

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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В Тюмени снесут дом, расположенный возле железнодорожного вокзала. Об этом стало известно из тендера, опубликованного на Госзакупках.
«Выполнение работ по сносу жилого дома и надворных построек, расположенные по адресу: г. Тюмень, ул. Волгоградская, д. 30», — указано в документе.
Здание, построенное в 1956 году, было признано аварийным. На его снос власти выделили 3.3 миллиона рублей. Подрядчик будет определен 19 марта.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени под снос попала почти сотня домов. Их снесут в рамках реализации различных программ