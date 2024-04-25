Для тюменских чиновников закупят экзотические фрукты и тигровые креветки

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Для тюменских чиновников будущий исполнитель заказа должен будет доставить продукты питания. В перечень вошли киви, авокадо, ананасы, лайм, готовится в закупке представительского комплекса «Тура».
В список вошли и морепродукты. Тигровые креветки. Их потребуется 100 килограммов.
Фрукты нужно привезти к резиденциям тюменского губернатора — одна из них находится на въезде в Тюмень, а вторая — на улице 25-го Октября. Продукты из списка нужно будет поставлять не единовременно, а по графику заказчика. Но весь объем будет распределен по партиям до 20 декабря.
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