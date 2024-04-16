Тюменская прокуратура заинтересовалась покупкой властями джипа за 7 млн рублей

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Подрядчик, по условиям договора, должен был предоставить чиновникам китайский внедорожник Huawei Aito M7 не старше 2023 года выпуска с полным приводом и множеством современных опций.
Как сообщается в телегам-канале Алексея Савоськина, история с закупкой закончилась проверкой прокуратуры. Должностному лицу вынесли дисциплинарное взыскание. Деньги на закупку авто исключили из бюджета.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени нашли виновника крупного ландшафтного пожара.