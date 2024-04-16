nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Тюменская прокуратура заинтересовалась покупкой властями джипа за 7 млн рублей

Тюменская прокуратура заинтересовалась покупкой властями джипа за 7 млн рублей

16 апреля 2024, 13:12
Тюменское управление государственной экспертизы разместило тендер на поставку внедорожника стоимостью около 7 миллионов рублей в марте текущего года. Информация появилась на сайте Госзакупок.

Подрядчик, по условиям договора, должен был предоставить чиновникам китайский внедорожник Huawei Aito M7 не старше 2023 года выпуска с полным приводом и множеством современных опций.

Как сообщается в телегам-канале Алексея Савоськина, история с закупкой закончилась проверкой прокуратуры. Должностному лицу вынесли дисциплинарное взыскание. Деньги на закупку авто исключили из бюджета.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени нашли виновника крупного ландшафтного пожара.

Читайте также:
Чиновников из Тюмени проверят по методике ФСБНа реставрацию здания на тюменском Арбате потратят 50 миллионовЦентральную улицу в Тюмени перекроют на два года
#Нигина Азамова#Общество#Прокуратура#Чиновники#Госзакупки
Большая вода пришла в Тюменскую область: как проходит эвакуация, какие районы затопит
Сегодня, 10:44
«Никому нет дела»: тюменцы требуют от чиновников список улиц, попадающих в зону ЧС
Сегодня, 07:52
Массовая эвакуация! Рекордный паводок активно наступает на Тюменскую область
Сегодня, 07:14
Собирался на боевое задание: в зоне СВО пропал контрактник из Тюмени
Сегодня, 06:57
«Живем как в средневековье»: в Вагайском районе ушел под воду мост
Сегодня, 06:17
«Приставили автомат к животу»: тюменский моряк, попавший в плен, вышел на связь
Сегодня, 08:59
"