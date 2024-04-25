«Хватит на все»: тюменцам рассказали, как правильно рассчитывать семейный бюджет

Если нет средств на «черный день», можно составить семейный бюджет и внести в него небольшие изменения. Если все же пришлось столкнуться с непредвиденными тратами без средств в кармане, то можно оформить беспроцентную кредитную карту, но в таком случае лучше погасить всю сумму до начисления процентов.