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Published Сегодня, 09:34

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Эксперты рассказали, как правильно рассчитывать семейный бюджет

«Хватит на все»: тюменцам рассказали, как правильно рассчитывать семейный бюджет

25 апреля 2024, 09:34
Фото: 1MI

Эксперты рассказали, как правильно рассчитывать семейный бюджет

Ведение семейного бюджета поможет расстаться с долгами и накопить деньги на любые цели. Для этого вовсе не обязательно иметь экономическое образование.

Для ведения семейного бюджета понадобятся только калькулятор, блокнот и немного времени. Пошаговой инструкцией по правильному ведению расходов поделилось издание newia.ru.

1. Подсчет ежемесячного дохода

Нужно подсчитать, какой доход поступает ежемесячно на одного взрослого члена семьи. В него нужно включить все: зарплату, льготы, пособия и другие источники.

Если нет фиксированного дохода, можно взять среднее значение заработка и поделить на 6 или 12 месяцев.

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2. Расчет ежемесячных расходов

Нужно внимательно посмотреть на свои траты:

  • Собрать выписки по банковским картам минимум за последние три месяца;
  • Записать ежемесячные расходы, в том числе коммунальные услуги, покупки и снятие средств;
  • Разделить их на основные и второстепенные расходы.

К основным расходам относятся ипотека, ЖКУ, аренда, лекарства, продукты и долги. К второстепенным — рестораны, абонементы в фитнес-клубы и косметика.

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3. Сокращение расходов

Как только станет понятно, какое именно количество средств поступает и тратится каждый месяц, нужно посмотреть на возможные варианты экономии. Ими могут быть:

  • ЖКУ и связь;
  • Поездки;
  • Продукты;
  • Условия банковской карты.

Не стоит вычеркивать развлечения из жизни, но можно подумать о своих привычках, например — спонтанных покупках в интернет-магазинах и ежедневных походах в кафе.

На оплату услуг и товаров можно завести две карты: одну — для основных расходов, другую — для развлечений. Это поможет действовать в рамках своего бюджета и не залезать в долги.

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4. Цели

Постановка целей поможет экономить. Они могут быть как долгосрочными — покупка машины или недвижимости, так и краткосрочными — отпуск, учеба или бытовая техника.

Чтобы следовать своим планам, эксперты рекомендуют завести несколько накопительных счетов и распределить доходы на разные области.

5. Непредвиденные расходы

Финансовые эксперты советуют иметь на сберегательном счете сумму, которой хватит минимум на три месяца расходов. Она может помочь:

  • В случае внезапной потери работы;
  • Когда хочется уйти с работы или разорвать отношения;
  • Оплатить непредвиденные счета.
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Если нет средств на «черный день», можно составить семейный бюджет и внести в него небольшие изменения. Если все же пришлось столкнуться с непредвиденными тратами без средств в кармане, то можно оформить беспроцентную кредитную карту, но в таком случае лучше погасить всю сумму до начисления процентов.

6. Итог

Прежде, чем начать откладывать, нужно погасить все долги. Это связано с тем, что процентные ставки по займам гораздо выше процентных ставок по накопительным счетам.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области запустили новую меру поддержки многодетных семей. Она направлена на семьи, имеющие свой бизнес.

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#Любовь Селезнева#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Финансы#Бюджеты#Экономия
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