«Хватит на все»: тюменцам рассказали, как правильно рассчитывать семейный бюджет

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Для ведения семейного бюджета понадобятся только калькулятор, блокнот и немного времени. Пошаговой инструкцией по правильному ведению расходов поделилось издание newia.ru.
Нужно подсчитать, какой доход поступает ежемесячно на одного взрослого члена семьи. В него нужно включить все: зарплату, льготы, пособия и другие источники.
Если нет фиксированного дохода, можно взять среднее значение заработка и поделить на 6 или 12 месяцев.
Нужно внимательно посмотреть на свои траты:
К основным расходам относятся ипотека, ЖКУ, аренда, лекарства, продукты и долги. К второстепенным — рестораны, абонементы в фитнес-клубы и косметика.
Как только станет понятно, какое именно количество средств поступает и тратится каждый месяц, нужно посмотреть на возможные варианты экономии. Ими могут быть:
Не стоит вычеркивать развлечения из жизни, но можно подумать о своих привычках, например — спонтанных покупках в интернет-магазинах и ежедневных походах в кафе.
На оплату услуг и товаров можно завести две карты: одну — для основных расходов, другую — для развлечений. Это поможет действовать в рамках своего бюджета и не залезать в долги.
Постановка целей поможет экономить. Они могут быть как долгосрочными — покупка машины или недвижимости, так и краткосрочными — отпуск, учеба или бытовая техника.
Чтобы следовать своим планам, эксперты рекомендуют завести несколько накопительных счетов и распределить доходы на разные области.
Финансовые эксперты советуют иметь на сберегательном счете сумму, которой хватит минимум на три месяца расходов. Она может помочь:
Если нет средств на «черный день», можно составить семейный бюджет и внести в него небольшие изменения. Если все же пришлось столкнуться с непредвиденными тратами без средств в кармане, то можно оформить беспроцентную кредитную карту, но в таком случае лучше погасить всю сумму до начисления процентов.
Прежде, чем начать откладывать, нужно погасить все долги. Это связано с тем, что процентные ставки по займам гораздо выше процентных ставок по накопительным счетам.
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