«Hello из Британии»: в школе в Тюмени нашли нелегалов из недружественных стран

К тому же в результате проверки АНО ДО «СЕТ-ТО» было установлено, что в штате отсутствуют и не привлечены на ином законном основании педагогические работники. выяснилось, что Томас Хью организовал прибытие в Тюмень граждан Великобритании в качестве преподавателей английского языка, а также прохождение стажировок за рубежом преподавателей, прежде всего, из числа граждан РФ.