«Hello из Британии»: в школе в Тюмени нашли нелегалов из недружественных стран

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В нашем спецпроекте «Инопредприниматели» мы отмечали, что в Тюменской области 4 компании работают с юридическими или физическими лицами из недружественной Великобритании. Однако из них — НО ЧУДО «СЕТ-ТМ». В собственниках числится британская CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING UK LIMITED и физическое лицо Дейвис Томас Хью. Выручка этого учреждения за 2022 год составила 22,7 миллиона, а чистая прибыль — 6,2 миллиона.
Известно, что в этой школе обучаются дети известных в регионе людей — бизнесменов, политиков и других влиятельных личностей. Однако недавняя проверка показала, что отдавать ребенка в эту школу — не совсем безопасно.
Источник редакции сообщил, что недавно в школе английского «СЕТ» прошла проверка компетентного органа, в ходе которой выяснилось, что учреждение нарушает законодательство в области о лицензировании образовательной деятельности, персональных данных, некоммерческих организациях.
«Установлено, что руководитель Организации Дейвис Томас Хью самоустранился от руководства ЧУДО „Сет-ТМ“ и в настоящее время находится за пределами Российской Федерации, последний раз на территорию Российской Федерации прибывал в апреле 2023 года. Учебной деятельностью организации руководит Говырина Ольга Борисовна, которая является директором АНО ДО „СЕТ-ТО“. Учредителем АНО ДО „СЕТ-ТО“ является ООО Управляющая Компания „СЕТ ГРУП“, в лице директора Дейвиса Томаса Хью», — рассказал «Нашему городу» инсайдер.
По имеющимся данным, Томас Хью систематически контактировал c сотрудниками Генерального консульства Великобритании — в Екатеринбурге, на котором присутствовали Макгуайр Джейме, Микеле Маркус Роберт Джон и Котечи Амир. В августе 2023 года, официальный представитель недружественного государства, генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Котечи Амир совместно с сотрудником консульства прибыл в Тюмень и осуществили частный визит в школу английского языка «Сет». Там для консула провели личное знакомство с руководством учреждений, а также там прошли переговоры по дальнейшему гуманитарному сотрудничеству.
К тому же в результате проверки АНО ДО «СЕТ-ТО» было установлено, что в штате отсутствуют и не привлечены на ином законном основании педагогические работники. выяснилось, что Томас Хью организовал прибытие в Тюмень граждан Великобритании в качестве преподавателей английского языка, а также прохождение стажировок за рубежом преподавателей, прежде всего, из числа граждан РФ.
П информации инсайдера, реализацию образовательных программ осуществляют 12 педагогических работников, с которыми не заключены по состоянию на 19.09.2023 трудовые договоры.
«Согласно спискам к реализации образовательных программ привлекается гражданка иностранного государства Дейв Анил Дипак, имеющая апостилированный диплом бакалавра, апостилированный сертификат, полученные в иностранном государстве, а также удостоверении о повышении квалификации в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования в 2021 году», — говорит источник.
Кроме того, в процессе обхода помещений АНО ДО «СЕТ — ТО» был установлен факт нахождения с детьми гражданки иностранного государства — Камеруна, Ламве Ваймен Райсса, информации о которой в вышеуказанном списке не было. Ламве Ваймен Райсса не знает русского языка, при этом является студенткой тюменского вуза.
По итогу проверки было заключено, что образовательную деятельность в школе «СЕТ» вели иностранные граждане, не имеющие на то разрешительных документов, в том числе трудовых договоров.
К тому же с сентября месяца 2023 года все сотрудники ЧУДО «Сет-ТМ» осуществили переход в АНО ДО «СЕТ-ТО». Хотя в ходе проверки ЧУДО «Сет-ТМ» был установлен факт сбора и систематизации персональных обучающихся, в числе которых дети высокопоставленных работников Правительства Тюменской области и бизнес-сферы.
Для сбора информации использовались иностранные сервисы Google.
«В соответствии с информацией, содержащейся в разделе „Передача данных“ политики конфиденциальности Google, серверы Google расположены в разных регионах по всему миру, информация конкретного пользователя может обрабатываться не в той стране, в которой он проживает. Таким образом, использование сервисов Google может указывать на осуществление трансграничной передачи персональных данных пользователей сайта иностранной стороне для использования в своих интересах», — подводит итог инсайдер.
«Наш город» обратился в школу английского языка «СЕТ», однако по указанным на сайте номерам трубку никто не взял. В социальных сетях представители школы также не реагируют на обращения, однако группы школы в социальных сетях ведутся, там постоянно сообщается о новом наборе детей на образовательные программы.